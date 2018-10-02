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15:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Вторая Венеция: как выглядит деревня без дорог в Нидерландах (фото)

Жители и туристы передвигаются по ней на лодках.

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Маленькая деревушка под названием Гитхорн, расположенная в голландской провинции Оверайссел, смело может претендовать на звание одной из самых живописных в мире. Помимо восхитительных пейзажей и красивых домиков, она может похвастаться и уникальным расположением.

Дело в том, что в деревне практически нет дорог, а вместо них — многочисленные каналы. А потому местные жители и туристы передвигаются по Гитхорну на лодках. Общая протяженность всех каналов составляет 7,5 километров, а их глубина в среднем равна 1 метру.

Деревня Гитхор появилась еще в далеком 1230 году, когда сюда бежали люди из неспокойных районов Нидерландов. Вскоре местные жители обнаружили здесь богатые залежи торфа и начали его добычу, выкапывая траншеи возле своих домов. Через некоторое время эти траншеи наполнились грунтовыми водами и превратились в каналы.

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Справедливости ради стоит отметить, что небольшие дороги в деревне все-таки есть. Они прилегают к самим домам и тянутся вдоль каналов. По ним можно пройти пешком или проехать на велосипеде, а потому никаких машин в Гитхорне вы не встретите.

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