Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж удушил красавицу-жену в лифте, не зная о камерах
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Надежда Михалкова показала, как забавно дети поздравили ее с днем рождения
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Тимошенко рассказала, что купил Порошенко у сына Януковича
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
СМИ: У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
МВД Украины запустило боевых водолазов в море
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицией
Вслед за Светлаковым: почему с ТНТ ушли сценаристы Comedy Club
Главы Германии, США, Турции поспорили из-за России
"Стареет Вера": Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
С октября изменятся правила регистрации авто
БелАЗ готовится построить очередной мегасамосвал
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
14:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит деревня миллионеров в Китае (фото)

Даже самые «бедные» семьи имеют здесь состояние не меньше 400 тысяч долларов.

Наверх

В китайской провинции Цзянсу расположено поселение, которое называют «Деревней № 1 Поднебесной».

Хуаси — пример экономического чуда, благодаря которому даже самые «бедные» семьи в деревне имеют состояние не меньше 400 тысяч долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все началось в 1960-х годах, когда Хуаси была маленькой деревушкой, в которой проживали 576 жителей. Все они были заняты в сельском хозяйстве и жили очень бедно. Так продолжалось до тех пор, пока месный житель У Женьбао не занял пост секретаря сельского парткома.

Он разрешил построить в Хуаси текстильный завод. У сельчан появилась хорошо оплачиваемая работа. Деревня стала разрастаться, в ней появились новые предприятия — металлургические и текстильные.

Постепенно производство вытеснило фермерство, а Хуаси присоединила к себе 20 соседних деревень и превратилась в крупное поселение с 35 тысячами жителей.

Все местное население — акционеры корпорации «Деревня Хуаси». Они получают пятую часть от дохода всех компаний, расположенных в деревне. Остальная часть прибыли идет на дальнейшее социальное и экономическое развитие.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 1998 году Хуаси стала объектом эксперимента: были выпущены акции компании и размещены на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Хуаси — единственная деревня в мире, в которой есть небоскреб. 328-метровый Longxi International Hotel был достроен в 2011 году. Рядом находится парк всемирных достопримечательностей. Увидеть их можно не только с земли или небоскрёба, но и с вертолётов, которые можно арендовать.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Медовый месяц молодоженов из Австралии затянулся на полтора года
Китаянка сшила свадебное платье из цементных мешков
В США заявили о возможной морской блокаде России
СМИ: Имперские амбиции Китая усилились
Выявлен первый случай заражения человека крысиным гепатитом
Акула напала на мотор рыбацкой лодки (видео)
Названа сумма «золотого парашюта» воронежского замгубернатора
В интернете появились снимки Роналду с обвинившей его девушкой
Спорт
Уничтожить Медведеву: Загитова нацелилась на четверные Обладательница золота Олимпиады в Корее Алина Загитова пообещала подумать над тем, чтобы начать исполнять четверные прыжки
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
От Беллуччи до Лопез: 10 южных актрис, которым возраст не помеха В них бурлит горячая кровь, и потому, даже разменяв пятый десяток, эти актрисы выглядят и ведут себя так, словно им всегда 18, и по-прежнему соглашаются на роли роковых красоток
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Горячие темы на «Детях»
Настя В садик с соплями 319
cotty cotty Плохая мать или просто послеродовая депрессия? 212
Малина Контрацепция 135
Алиса Что такое семья? 87
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь