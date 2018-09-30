Как выглядит деревня миллионеров в Китае (фото)
Даже самые «бедные» семьи имеют здесь состояние не меньше 400 тысяч долларов.
Даже самые «бедные» семьи имеют здесь состояние не меньше 400 тысяч долларов.
В китайской провинции Цзянсу расположено поселение, которое называют «Деревней № 1 Поднебесной».
Хуаси — пример экономического чуда, благодаря которому даже самые «бедные» семьи в деревне имеют состояние не меньше 400 тысяч долларов.
Все началось в 1960-х годах, когда Хуаси была маленькой деревушкой, в которой проживали 576 жителей. Все они были заняты в сельском хозяйстве и жили очень бедно. Так продолжалось до тех пор, пока месный житель У Женьбао не занял пост секретаря сельского парткома.
Он разрешил построить в Хуаси текстильный завод. У сельчан появилась хорошо оплачиваемая работа. Деревня стала разрастаться, в ней появились новые предприятия — металлургические и текстильные.
Постепенно производство вытеснило фермерство, а Хуаси присоединила к себе 20 соседних деревень и превратилась в крупное поселение с 35 тысячами жителей.
Все местное население — акционеры корпорации «Деревня Хуаси». Они получают пятую часть от дохода всех компаний, расположенных в деревне. Остальная часть прибыли идет на дальнейшее социальное и экономическое развитие.
В 1998 году Хуаси стала объектом эксперимента: были выпущены акции компании и размещены на Шэньчжэньской фондовой бирже.
Хуаси — единственная деревня в мире, в которой есть небоскреб. 328-метровый Longxi International Hotel был достроен в 2011 году. Рядом находится парк всемирных достопримечательностей. Увидеть их можно не только с земли или небоскрёба, но и с вертолётов, которые можно арендовать.
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