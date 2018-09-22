Как выглядит клубника-ананас (фото)
Это гибрид дикой земляники из Южной Америки.
Это гибрид дикой земляники из Южной Америки.
Пайнберри — необычная клубника, своим вкусом и ароматом она напоминает ананас.
Чудо селекции появилось не так давно. Впервые о ей узнали из публикации 2009 года на немецком языке. Создал ягоду Ханс де Йонг из Нидерландов. Фермеры этой страны еще в 2003 году объединили усилия, чтобы бороться за сохранение дикой земляники из Южной Америки.
Так и появилась необычная ягода. Она стала гибридом чилийской земляники из Южной Америки и виргинской земляники из Северной Америки.
Пайнберри может быть «альбиносом» — совсем белой, но с красными семенами, а может иметь
Вкус и сильный аромат ананаса - не единственное отличие ягоды. Она создана устойчивой к болезням, но очень теплолюбива, а потому выращивается в теплицах. Эта клубника меньше, чем большинство сортов земляники садовой.
Читайте также: