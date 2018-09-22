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10:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит клубника-ананас (фото)

Это гибрид дикой земляники из Южной Америки.

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Пайнберри — необычная клубника, своим вкусом и ароматом она напоминает ананас.

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Чудо селекции появилось не так давно. Впервые о ей узнали из публикации 2009 года на немецком языке. Создал ягоду Ханс де Йонг из Нидерландов. Фермеры этой страны еще в 2003 году объединили усилия, чтобы бороться за сохранение дикой земляники из Южной Америки.

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Так и появилась необычная ягода. Она стала гибридом чилийской земляники из Южной Америки и виргинской земляники из Северной Америки.

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Пайнберри может быть «альбиносом» — совсем белой, но с красными семенами, а может иметь нежно-оранжевый оттенок. Селекционер назвал свое детище земляникой ананасной. Уже позже, представляя ягоду в Великобритании, ей придумали имя Пайнберри.

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Вкус и сильный аромат ананаса ­- не единственное отличие ягоды. Она создана устойчивой к болезням, но очень теплолюбива, а потому выращивается в теплицах. Эта клубника меньше, чем большинство сортов земляники садовой.

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