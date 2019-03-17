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13:17 (мск), источник: Mail.ru Новости

Найдена деревня, в которой запрещено рожать детей

Это древняя традиция.

Деревня Мамфе Дов в Гане — место, где местные жительницы не решаются рожать детей.

Когда приходит срок родов, они добираются в соседнюю деревню, часто — в предродовых муках. У многих здешних женщин — не менее 3 детей. Все они рождены за пределами Мамфе Дов.

Запрет появился много веков назад. Современные жители Мамфе Дов пересказывают легенду: когда первые люди пришли на эти земли, то услышали голос Бога. Он сказал, что земля, на которую они посягнули, священна. Если люди захотят здесь остаться, то не должны «осквернять» ее родами, разведением животных или захоронениями.

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Некоторые молодые семьи готовы протестовать против традиции, но многие по-прежнему чтут ее, опасаясь обидеть стариков.

Несколько лет назад в соседней деревне построили больницу для женщин. Теперь им будет проще и безопаснее давать жизнь.

Анна Лысенко

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