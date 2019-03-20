Тест: что вы знаете о счастье

Тест: что вы знаете о счастье

20 марта отмечается Международный день счастья — праздник, учрежденный ООН в 2012 году. Редакция Новостей Mail.ru подготовила вопросы о самом прекрасном состоянии, в котором только может пребывать человек.