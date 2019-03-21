Открылся самый большой в мире подводный ресторан (фото, видео)
Места забронированы на полгода вперед.
Места забронированы на полгода вперед.
Крупнейший в мире подводный ресторан Under открылся в Норвегии. Он расположен прямо возле берега в городке Линнеснес. Это крайная южная точка страны.
Здание погружено в воду только наполовину. Подводная часть ресторана построена на глубине 5,5 метров, наружная — соединена с сушей небольшим мостом. Площадь ресторана составляет около 500 квадратных метров. Он принимает 40 гостей одновременно. Все места забронированы вплоть до сентября 2019 года.
Здание проектировала норвежская компания Snøhetta, которая работала над библиотекой Alexandrina в Египте, оперным театром в Осло и Национальным мемориалом 11 сентября в США. Для ресторана они разработали железобетонную конструкцию необычной, немного изогнутой формы, чтобы нивелировать давление воды и течений.
Идея открыть подводный ресторан принадлежит братьям Стигу и Гауте Убостадам. В меню, кроме морепродуктов, будут и другие блюда. Средний чек за ужин в Under составит около 200 евро.
Анна Лысенко
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