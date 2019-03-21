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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Открылся самый большой в мире подводный ресторан (фото, видео)

Места забронированы на полгода вперед.

6
фотографий
6
фотографий

Крупнейший в мире подводный ресторан Under открылся в Норвегии. Он расположен прямо возле берега в городке Линнеснес. Это крайная южная точка страны.

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Здание погружено в воду только наполовину. Подводная часть ресторана построена на глубине 5,5 метров, наружная — соединена с сушей небольшим мостом. Площадь ресторана составляет около 500 квадратных метров. Он принимает 40 гостей одновременно. Все места забронированы вплоть до сентября 2019 года.

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Здание проектировала норвежская компания Snøhetta, которая работала над библиотекой Alexandrina в Египте, оперным театром в Осло и Национальным мемориалом 11 сентября в США. Для ресторана они разработали железобетонную конструкцию необычной, немного изогнутой формы, чтобы нивелировать давление воды и течений.

Идея открыть подводный ресторан принадлежит братьям Стигу и Гауте Убостадам. В меню, кроме морепродуктов, будут и другие блюда. Средний чек за ужин в Under составит около 200 евро.

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Анна Лысенко

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