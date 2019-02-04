В огромном подводном парке в Бахрейне появятся дворцы и самолеты
Анонсировано открытие крупнейшего в мире тематического парка.
Анонсировано открытие крупнейшего в мире тематического парка.
Летом 2019 года в Бахрейне откроется крупнейший в мире подводный тематический парк, общая площадь которого составит более 100 тысяч квадратных метров.
Любители подводного плавания смогут увидеть здесь искусственные рифы и скульптуры, изготовленные из экологически чистых материалов, точную копию традиционного дома бахрейнского купца, торгующего жемчугом, и даже специально затопленный «Боинг-747».
Новую достопримечательность, которая получила название «Dive Bahrain», строят при поддержке правительства страны и ряда частных компаний. Точную дату открытия парка пока не называют.
Власти Королевства Бахрейн надеются, что подводный парк будет способствовать развитию туризма, дайвинга и поможет доносить важность сохранения подводного разнообразия.
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