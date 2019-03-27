Блогер-изобретатель придумал необычный способ передать соль за столом (видео)
Непрактично, но очень здорово.
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Непрактично, но очень здорово.
Джозеф Гершер из Новой Зеландии ведет канал на YouTube, в котором публикует свои забавные изобретения, основанные на цепной реакции.
Одним из последних роликов Гершера стало четырехминутное видео о механизме, который
Несмотря на то, что видео длится целых четыре минуты, оторваться от него совершенно невозможно.
Екатерина Гура