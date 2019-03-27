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12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер-изобретатель придумал необычный способ передать соль за столом (видео)

Непрактично, но очень здорово.

Джозеф Гершер из Новой Зеландии ведет канал на YouTube, в котором публикует свои забавные изобретения, основанные на цепной реакции.

Одним из последних роликов Гершера стало четырехминутное видео о механизме, который всего-навсего должен передать соль с одного конца стола на другой.

По словам изобретателя, эта машина стала самой длинной цепной реакцией, которую он когда-либо придумывал.

Несмотря на то, что видео длится целых четыре минуты, оторваться от него совершенно невозможно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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