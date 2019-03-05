Блогеры переделывают трейлеры к фильмам, используя подручные средства (видео)

Пользователь Twitter под ником Twinkle опубликовала в соцсети совершенно неожиданную версию трейлера мультфильма «Сейлор Мун».
Ребята в ролике повторяют оригинал кадр за кадром, но используют при этом подручные средства — носки вместо теней, багет вместо волос и мусорные пакеты вместо юбок.
Пользователи Twitter отметили, что самодельный трейлер, сделанный технически плохо, выглядит тем не менее абсолютно гениально. И с этим трудно не согласиться.
Креативными ребятами оказались молодые люди из России. А на их YouTube-канале Studio 188 можно найти еще с десяток не менее забавных заставок и трейлеров на самые разные и популярные фильмы, в числе которых «Игра престолов», «Секретные материалы», «Человек-паук» и многие другие.