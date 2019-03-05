Блогеры переделывают трейлеры к фильмам, используя подручные средства (видео)

Ребята в ролике повторяют оригинал кадр за кадром, но используют при этом подручные средства — носки вместо теней, багет вместо волос и мусорные пакеты вместо юбок.

Ребята в ролике повторяют оригинал кадр за кадром, но используют при этом подручные средства — носки вместо теней, багет вместо волос и мусорные пакеты вместо юбок.

Пользователи Twitter отметили, что самодельный трейлер, сделанный технически плохо, выглядит тем не менее абсолютно гениально. И с этим трудно не согласиться.