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17:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Блогеры переделывают трейлеры к фильмам, используя подручные средства (видео)

Вместо волос — багет, вместо меча — вантуз.

Пользователь Twitter под ником Twinkle опубликовала в соцсети совершенно неожиданную версию трейлера мультфильма «Сейлор Мун».

Ребята в ролике повторяют оригинал кадр за кадром, но используют при этом подручные средства — носки вместо теней, багет вместо волос и мусорные пакеты вместо юбок.

Пользователи Twitter отметили, что самодельный трейлер, сделанный технически плохо, выглядит тем не менее абсолютно гениально. И с этим трудно не согласиться.

Креативными ребятами оказались молодые люди из России. А на их YouTube-канале Studio 188 можно найти еще с десяток не менее забавных заставок и трейлеров на самые разные и популярные фильмы, в числе которых «Игра престолов», «Секретные материалы», «Человек-паук» и многие другие.

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