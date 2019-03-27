Художник «оживил» птиц из научной книги XVIII века
И сделал увлекательный «мультфильм».
И сделал увлекательный «мультфильм».
Американского художника Хуана Фонтанив можно назвать настоящим мастером своего дела. Он создает удивительные механические флипбуки, в которых нарисованные птицы и бабочки при быстром переворачивании страниц в буквальном смысле оживают и начинают порхать.
В своей последней работе Фонтанив использовал иллюстрации к книгам по естественной истории
Работать с механическими флипбуками художник начал еще в 2004 году. Тогда он сам рисовал птиц и бабочек и соединял картинки в нужном порядке, чтобы получилась гармоничная имитация их движений.
Екатерина Гура