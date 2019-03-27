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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник «оживил» птиц из научной книги XVIII века

И сделал увлекательный «мультфильм».

Американского художника Хуана Фонтанив можно назвать настоящим мастером своего дела. Он создает удивительные механические флипбуки, в которых нарисованные птицы и бабочки при быстром переворачивании страниц в буквальном смысле оживают и начинают порхать.

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В своей последней работе Фонтанив использовал иллюстрации к книгам по естественной истории XVIII-го и XIX-го веков. Мастерски соединив рисунки самых разных видов птиц, он привел их в движение и создал увлекательное видео.

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Работать с механическими флипбуками художник начал еще в 2004 году. Тогда он сам рисовал птиц и бабочек и соединял картинки в нужном порядке, чтобы получилась гармоничная имитация их движений.

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Екатерина Гура

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