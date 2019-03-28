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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Киану Ривз развлек пассажиров самолета после вынужденной посадки (видео)

Актер провел импровизированную экскурсию и включал кантри-музыку.

Киану Ривз в очередной раз подтвердил неофициальное звание самого доброго актера современности. В конце марта Ривз летел обычным рейсом из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, но из-за неполадок самолет был вынужден совершить аварийную посадку в калифорнийском городе Бейкерсфилд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актер вместе с другими пассажирами должен был ожидать дальнейших инструкций в аэропорту в течение нескольких часов. Но Ривз смог договориться с представителями авиакомпании, чтобы людей доставили до Лос-Анджелеса на автобусе.

Конечно же, Киану поехал вместе со всеми.

Более того, чтобы хоть как-то поднять людям настроение, он начал шутить, фотографироваться со всеми желающими, включать веселую музыку и рассказывать интересные факты о городе Бейкерсфилд.

В итоге вынужденную посадку и двухчасовой переезд на автобусе пассажиры рейса назвали одним из лучших приключений в жизни.

Екатерина Гура

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