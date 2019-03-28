Киану Ривз развлек пассажиров самолета после вынужденной посадки (видео)
Актер провел импровизированную экскурсию и включал
Актер провел импровизированную экскурсию и включал
Киану Ривз в очередной раз подтвердил неофициальное звание самого доброго актера современности. В конце марта Ривз летел обычным рейсом из
Актер вместе с другими пассажирами должен был ожидать дальнейших инструкций в аэропорту в течение нескольких часов. Но Ривз смог договориться с представителями авиакомпании, чтобы людей доставили до
Конечно же, Киану поехал вместе со всеми.
В итоге вынужденную посадку и двухчасовой переезд на автобусе пассажиры рейса назвали одним из лучших приключений в жизни.
Екатерина Гура