Полицейский пролетел в вингсьюте над Рио-де-Жанейро (видео)
Полет лишил его дара речи.
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Полет лишил его дара речи.
Офицер полиции из
Вместе с другом Франсиско Каусом он пролетел над горой Сахарная Голова, статуей
«Экстремальные виды спорта — это моя жизнь. Я не могу жить без риска», — говорит 40-летний мужчина.
Хотя Лотт занимается экстремальным спортом с 18 лет, новый опыт лишил его дара речи, признался полицейский.
«Кто не летал в вингсьюте, не может понять, каково это, — говорит Лотт. — А те, кто летал, не могут описать это чувство».
Анна Лысенко
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