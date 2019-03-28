Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Фотодоказательства, почему менять резину сейчас рано
После супружеской измены женщина родила двойняшек от разных мужчин
Софья Евстигнеева: «Не хочу бежать от фамилии»
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Звезда родиласьОт хейтерских групп, организованных однокурсниками в соцсетях, до триумфа на «Оскаре» и «Грэмми». Как Леди Гага стала одной из главных мировых звезд современности
Анастасия Стоцкая с детьми стали звездами глянца
Откровенная фотосессия врача-педиатра вызвала скандал в соцсетях
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Сотникова бросила женатого Ветрова и ушла к миллиардеру - СМИ
Возможный сын Спартака Мишулина оказался убийцей
Алина Кабаева: «Семья – корабль, а женщина, как минимум, штурман»
Как жить с растяжками и любить себя
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
7 проблем на вашей кухне, которые стоит решить немедленно
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
12В Москве простились с Юлией Началовой
17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский пролетел в вингсьюте над Рио-де-Жанейро (видео)

Полет лишил его дара речи.

Офицер полиции из Рио-де-Жанейро Габриэль Лотт совершил головокружительный полет над родным городом в вингсьюте.

Вместе с другом Франсиско Каусом он пролетел над горой Сахарная Голова, статуей Христа-Искупителя и пляжем Копакабана.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Экстремальные виды спорта — это моя жизнь. Я не могу жить без риска», — говорит 40-летний мужчина.

Хотя Лотт занимается экстремальным спортом с 18 лет, новый опыт лишил его дара речи, признался полицейский.

«Кто не летал в вингсьюте, не может понять, каково это, — говорит Лотт. — А те, кто летал, не могут описать это чувство».

Анна Лысенко

Читайте также

Против Ишаева возбуждено дело о хищении денег у «Роснефти»
Власти Нью-Йорка распознали в светской львице русскую мошенницу
Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи назвали свой заработок
Чиновница уволилась после курьеза на инаугурации мэра Белгорода
СМИ показали один день из жизни Улюкаева в колонии (фото)
Лось сбил лыжника во время спуска (видео)
Ученые сравнили вред от курения и алкоголя
Спорт
Забыть кошмар Моуринью: МЮ отдал миллионы за нового тренера "Манчестер Юнайтед" утвердил Уле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера команды
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Kia готовит новый хит — рамный дизельный внедорожник Корейская марка не планирует отставку модели Mohave, а готовит глубокую модернизацию рамного внедорожника
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Тина Канделаки готовится стать многодетной матерью Ведущая хочет родить ребенка от молодого мужа
Леди
69-летняя Пугачева в кожаной куртке пришла на модный показ Звезды стали зрителями яркого фэшн-шоу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь