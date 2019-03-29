Пользователи Сети запустили флешмоб, в котором изображают эмодзи
Семьи и большие компании друзей превращаются в смайлики.
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Семьи и большие компании друзей превращаются в смайлики.
В конце марта пользователи соцсетей запустили #emojichallenge. Массовое безумие, судя по всему, началось после твита американки Джейды Вейда.
Девушка опубликовала видео своего группового чата с друзьями, в котором подруги изображали любимые эмодзи.
Эта идея настолько приглянулась пользователям, что ее решили повторить и в других соцсетях.
Who won ? #EmojiChallenge pic.twitter.com/4IFDE7ektc— marie (@PrismaticMarie) 29 марта 2019 г.
lmaoo soo my friends decided they wanted to do the emoji challenge... pic.twitter.com/redqMZdcPy— Ariel?? (@helm_ariel) 29 марта 2019 г.
Екатерина Гура