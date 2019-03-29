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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети запустили флешмоб, в котором изображают эмодзи

Семьи и большие компании друзей превращаются в смайлики.

В конце марта пользователи соцсетей запустили #emojichallenge. Массовое безумие, судя по всему, началось после твита американки Джейды Вейда.

Девушка опубликовала видео своего группового чата с друзьями, в котором подруги изображали любимые эмодзи. Кто-то просто гримасничал, а кто-то подошел к вопросу креативно и разыграл целый спектакль с реквизитом.

Эта идея настолько приглянулась пользователям, что ее решили повторить и в других соцсетях.

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Екатерина Гура

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