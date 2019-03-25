Новый мем: в Сети нашли универсальную картинку, изображающую шок и испуг
Он обрел популярность спустя 7 лет.
Он обрел популярность спустя 7 лет.
В марте 2019 года в соцсетях появился новый мем, в основе которого картинка с котом из «Тома и Джерри». Встревоженный Том на ней — не кадр из оригинального мультсериала, а рисунок из комикса, появившегося еще в 2012 году. Тогда изображение не обрело популярности, зато спустя семь лет стало шаблоном для вирусного мема.
Первая фраза описывает само событие, а во второй становится известна обстановка, в которой оно происходит — и в ней заключается вся суть.
Кстати, похожий мем распространился в Сети и осенью 2018: там главным героем был удивленный Пикачу.
Варвара Макарова