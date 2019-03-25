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19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый мем: в Сети нашли универсальную картинку, изображающую шок и испуг

Он обрел популярность спустя 7 лет.

В марте 2019 года в соцсетях появился новый мем, в основе которого картинка с котом из «Тома и Джерри». Встревоженный Том на ней — не кадр из оригинального мультсериала, а рисунок из комикса, появившегося еще в 2012 году. Тогда изображение не обрело популярности, зато спустя семь лет стало шаблоном для вирусного мема.

В Сети встревоженного Тома используют, чтобы показать шок, удивление или испуг окружающих в ответ на какие-то действия.

Первая фраза описывает само событие, а во второй становится известна обстановка, в которой оно происходит — и в ней заключается вся суть.

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Я: сую пальцы, чтобы потрогать воду; все остальные в ресторане:
Во время загрузки произошла ошибка.
Я: встаю со своего места; все остальные на американских горках:
Во время загрузки произошла ошибка.
Я: стреляю в зомби, монстров и приведений; все остальные на Хэллоуине:
Во время загрузки произошла ошибка.
Я: знакомлю девушку со своей семьей; моя жена:
Во время загрузки произошла ошибка.
Когда не можешь увидеть доску отчетливо
Во время загрузки произошла ошибка.
Я: открываю окно, чтобы подышать свежим воздухом; пассажиры самолета:
Во время загрузки произошла ошибка.
Я: освобождаю животных из их клеток; все остальные в зоопарке:

Кстати, похожий мем распространился в Сети и осенью 2018: там главным героем был удивленный Пикачу.

Варвара Макарова

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