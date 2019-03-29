В России отключат подсветку Кремля и других важных зданий. Почему масштабная акция «Час Земли» не спасает планету (от нас самих)

В чем смысл акции?
Всемирный фонд дикой природы (WWF) проводит «Час Земли» с 2007 года. Мероприятие проходит раз в 12 месяцев, в предпоследнюю субботу марта. Правило одно и простое: участникам нужно выключить свет и отключить электроприборы на 60 минут.
«Час Земли» стал настолько популярным, что быстро получил статус самой массовой общественной акции. Сегодня к ней присоединяются не только обычные люди, но и крупные организации, муниципальные и коммерческие учреждения. Даже власти городов также приглушают уличное освещение. Например, в этом году в Москве отключат подсветку на более чем 2 тысячах объектов, включая Кремль, Госдуму и Совет Федерации. Также освещение поставят на паузу на Останкинской башне, Храме Христа Спасителя и стадионе «Лужники».
По словам WWF, акция нужна для того, чтобы побудить людей во всем мире нести ответственность за свой экологический след.
В 2019 году мероприятие пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30 по московскому времени.
Источник: Агентство «Москва»
Почему критики считают акцию бесполезной?
По мнению начальника управления интегрированных коммуникаций Промышленно-металлургического холдинга Виталия Малого, выключение электроэнергии на час никак не может сэкономить ресурсы. В разговоре с Hi-Tech.Mail.ru он рассказал, что практического эффекта от мероприятия для всемирной экологии нет.
На предприятиях, потребляющих основную часть вырабатываемой электроэнергии, отключается только внешняя подсветка АБК и некоторых зданий. Основные производственные процессы не останавливаются, поэтому даже в 'Час Земли' потребление энергии снижается на доли процента.
Виталий МалыйНачальник управления интегрированных коммуникаций Промышленно-металлургического холдинга
С этой точкой зрения солидарна спикер и писательница Княженика Волокитина. Она заявила, что акция носит «убийственную пользу для экологии»: котлы и турбины электростанций не прекращают работать, поэтому они производят за час почти такое же количество энергии.
«Проходит час — и эти же сотни тысяч участников акции 'Час Земли' подключают свои приборы, компьютеры и чайники. Нагрузка на распределительные сети повышается резко и многократно, риск поломки увеличивается, тем более в больших городах, где оборудование изношено. Когда миллионы людей одновременно включают или выключают свет, на станциях крупных городов срабатывает защита — на подстанциях в эти минуты дается сверхнагрузка», — объяснила свою точку зрения спикер.
Об упомянутой выше проблеме скептики говорят уже давно. Еще в 2010 году руководитель отдела по связям со СМИ в британской транснациональной энергетической компании National Grid Росс Хейман отмечал, что акция «может привести к увеличению выбросов углерода» из-за сложностей, связанных с резким снижением и увеличением производства электроэнергии.
Что отвечают организаторы?
На сайте «Часа Земли» в разделе часто задаваемых вопросов говорится, что основная цель акции заключается не в экономии электричества (а это главная претензия критиков). Миссия «Часа Земли» — оповестить как можно больше людей о проблеме истощения природных ресурсов.
Кроме того, в фонде WWF опровергли гипотезу, что резкий скачок напряжения по окончании «Часа Земли» может привести к нарушениям в работе электростанций.
«Подобные скачки обычны для энергетических станций. 'Час Земли' проводится в России с 2009 года, и все эти годы колебания мощности были в сотни раз меньше тех, которые могут представлять хоть какую-то опасность», — говорится на сайте.
Организаторы также отметили, что миллионы жителей России ежедневно встают на работу в 7 утра, а затем возвращаются домой примерно в одно и то же время. В эти часы также происходят скачки напряжения, однако электростанции легко с ними справляются.
«Даже если в 'Часе Земли' примет участие столько же москвичей, сколько встает в 7 утра и возвращается домой в 8 вечера, то максимальный скачок напряжения будет приблизительно равен стандартным — утреннему и вечернему».
Польза «Часа Земли»
Если «Час Земли» вообще не помогает экономить электроэнергию, акция все равно поднимает серьезные экологические вопросы. Даже скептики активизируются и предлагают свои варианты спасения Земли: приложить руку может каждый.
Например, Виталий Малый считает, что масштабное мероприятие позволяет указать на роль каждого человека в решении экологических проблем — сокращение использования пластика, раздельный сбор мусора.
Это и есть наиболее реальный способ помочь окружающей среде планеты — воспитание адекватного отношения к природе и конкретному месту жительства человека.
Виталий МалыйНачальник управления интегрированных коммуникаций Промышленно-металлургического холдинга
Княженика Волокитина говорит, что существует немало способов защиты природы, однако все они требуют усилий: «Далеко не каждый готов выполнять реальные ежедневные действия в поддержку баланса на планете. Не пользоваться автомобилем. Не покупать одноразовые вещи и предметы. Грамотно утилизировать батарейки и аккумуляторы. Сортировать мусор».
Какие еще есть простые способы сохранить планету
1. Старайтесь следить за расходуемой электроэнергией в квартире
Замените привычные лампы накаливания на светодиодные — они хоть и стоят на порядок дороже, но потребляют гораздо меньше энергии и служат дольше, так что очень быстро окупятся. Не оставляйте включенным телевизор и компьютер, если надолго выходите из комнаты. Не оставляйте телефоны и ноутбуки на зарядке дольше, чем нужно.
2. Сократите использование авто и общественного транспорта
Понятное дело, что полностью отказаться от личного автомобиля или общественного транспорта нельзя, но хотя бы сократить поездки — посильная задача для каждого. Если погода и здоровье позволяют, чаще ходите пешком или используйте двухколесные виды транспорта: велосипед и самокат. Они и воздух не загрязнят, и вас в поддержат в тонусе — спорт, как-никак.
Просто обратите внимание, сколько полиэтиленовых и пластиковых пакетов вы выносите из магазина каждый раз после больших закупок. Все они через какое-то время оказываются на помойке. По словам экспертов, за год на мусорных полигонах скапливается более 500 тысяч тонн таких пакетов (и это только по Москве) — колоссальный вред для экологии. Чтобы исправить ситуацию, можно использовать бумажные/картонные или обычные хозяйственные сумки.
4. Не выбрасывайте батарейки
Выброшенные на помойку батарейки — еще хуже, чем неразлагающиеся пластиковые пакеты. Для спасения планеты следует сдавать использованные аккумуляторы в специальные пункты приема, они есть во многих российских городах. Все доступные точки для утилизации можно посмотреть на интерактивной карте: она постоянно обновляется, так что там периодически появляются новые места.
В последнее время пункты приема открываются в супермаркетах: на кассах ставят контейнеры для сбора батареек. Если видите такой — смело несите туда свои использованные аккумуляторы.