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19:02 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник создал завораживающую «кристальную» пещеру из 18 тысяч пластиковых стаканчиков

Только оказавшись рядом, можно понять, из чего она сделана.

Сингапурский фотограф и визуальный художник Бен фон Вонг прославился на весь мир своими удивительными эко-инсталляциями, собранными из мусора.

Раньше он уже создавал реалистичный океан из пластиковых бутылок, а сейчас соорудил «кристальную» пещеру из одноразовых пластиковых стаканчиков.

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Вонг вместе с командой волонтеров потратили всего полтора дня, чтобы собрать материал для инсталляции Plastikophobia. Из сингапурских кофеен они вынесли около 18 тысяч использованных стаканчиков, отмыли их и собрали в единую композицию.

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Чтобы сделать инсталляцию не только необычной, но и привлекательной, они закрепили пластиковые стаканы на специальных каркасах, а внутри украсили пещеру гирляндами из светодиодных лампочек. Лишь войдя в нее, человек понимает, из чего сделана пещера.

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Инсталляцию разместили в галерее Sustainable Singapore Galleries, сделав ее отличной фотозоной.

По словам Вонга, своим творчеством он надеется привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

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Напомним, что в феврале художник из Вьетнама создал похожую инсталляцию в одном из торговых центров Сингапура — гигантскую волну из 168 тысяч пластиковых соломинок.

Екатерина Гура

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