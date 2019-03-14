Художник создал завораживающую «кристальную» пещеру из 18 тысяч пластиковых стаканчиков
Только оказавшись рядом, можно понять, из чего она сделана.
Только оказавшись рядом, можно понять, из чего она сделана.
Сингапурский фотограф и визуальный художник Бен фон Вонг прославился на весь мир своими удивительными
Раньше он уже создавал реалистичный океан из пластиковых бутылок, а сейчас соорудил «кристальную» пещеру из одноразовых пластиковых стаканчиков.
Вонг вместе с командой волонтеров потратили всего полтора дня, чтобы собрать материал для инсталляции Plastikophobia. Из сингапурских кофеен они вынесли около 18 тысяч использованных стаканчиков, отмыли их и собрали в единую композицию.
Чтобы сделать инсталляцию не только необычной, но и привлекательной, они закрепили пластиковые стаканы на специальных каркасах, а внутри украсили пещеру гирляндами из светодиодных лампочек. Лишь войдя в нее, человек понимает, из чего сделана пещера.
Инсталляцию разместили в галерее Sustainable Singapore Galleries, сделав ее отличной фотозоной.
По словам Вонга, своим творчеством он надеется привлечь внимание общественности к проблемам экологии.
Напомним, что в феврале художник из Вьетнама создал похожую инсталляцию в одном из торговых центров Сингапура — гигантскую волну из 168 тысяч пластиковых соломинок.
Екатерина Гура