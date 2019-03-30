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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парикмахер подарил бездомным модные стрижки (фото)

По его словам, такие маленькие жесты почти ничего не стоят, но могут дать обездоленным надежду.

Британский парикмахер Джошуа Кумбс основал социальный проект «Сделай что-то бесплатно» (Do Something For Nothing), в рамках которого стрижет бездомных по всему миру и не берет за свою работу ни копейки.

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Кумбс делится фотографиями и видео таких акций в соцсетях, надеясь, что другие люди начнут следовать его примеру и помогать нуждающимся в меру своих возможностей. Он помог обзавестись модными прическами бездомным в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Амстердаме, Мумбаи и других городах.

По словам парикмахера, такие маленькие жесты почти ничего не стоят, но могут дать обездоленным надежду на новую жизнь. Улыбки «моделей» подтверждают заряд позитива, который получают эти люди благодаря Кумбсу.

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Анна Лысенко

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