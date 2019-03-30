Парикмахер подарил бездомным модные стрижки (фото)
По его словам, такие маленькие жесты почти ничего не стоят, но могут дать обездоленным надежду.
По его словам, такие маленькие жесты почти ничего не стоят, но могут дать обездоленным надежду.
Британский парикмахер Джошуа Кумбс основал социальный проект «Сделай
Кумбс делится фотографиями и видео таких акций в соцсетях, надеясь, что другие люди начнут следовать его примеру и помогать нуждающимся в меру своих возможностей. Он помог обзавестись модными прическами бездомным в Лондоне,
По словам парикмахера, такие маленькие жесты почти ничего не стоят, но могут дать обездоленным надежду на новую жизнь. Улыбки «моделей» подтверждают заряд позитива, который получают эти люди благодаря Кумбсу.
Анна Лысенко
Читайте также