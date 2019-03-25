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12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Русалка в волосах: в Сети делятся фото с Дня сумасшедших причесок

Это традиция в детсадах и школах США.

34-летняя Эйприл Кастильйо из Техаса неожиданно привлекла к себе внимание соцсетей благодаря прическе, которую сделала своей маленькой дочери.

В детском саду 4-летней Атлантиды праздновали День сумасшедших волос. Ребенку с самой необычной прической должны были вручить награду.

Эйприл зарабатывает тем, что виртуозно украшает праздничные торты на заказ, так что с творческим подходом у женщины все в порядке. Она взяла любимую куклу своей дочери, русалочку Ариэль, и вплела ее в волосы девочки. Чтобы создать «хвост» русалки, Эйприл использовала зеленый лак для волос. На прическу она потратила не больше 20 минут.

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Старшая дочь Кастильо, которую, к слову, тоже зовут Ариэль, разместила фотографии в соцсети. Они собрали уже 755 тысяч лайков.

В ответ пользователи стали делиться своими фотографиями с Дня сумасшедших волос.

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Анна Лысенко

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