Русалка в волосах: в Сети делятся фото с Дня сумасшедших причесок

34-летняя Эйприл Кастильйо из Техаса неожиданно привлекла к себе внимание соцсетей благодаря прическе, которую сделала своей маленькой дочери.
В детском саду 4-летней Атлантиды праздновали День сумасшедших волос. Ребенку с самой необычной прической должны были вручить награду.
Эйприл зарабатывает тем, что виртуозно украшает праздничные торты на заказ, так что с творческим подходом у женщины все в порядке. Она взяла любимую куклу своей дочери, русалочку Ариэль, и вплела ее в волосы девочки. Чтобы создать «хвост» русалки, Эйприл использовала зеленый лак для волос. На прическу она потратила не больше 20 минут.
Старшая дочь Кастильо, которую, к слову, тоже зовут Ариэль, разместила фотографии в соцсети. Они собрали уже 755 тысяч лайков.
В ответ пользователи стали делиться своими фотографиями с Дня сумасшедших волос.