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11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Возле Лувра в Париже появилась «пропасть» (фото)

Завораживающая оптическая иллюзия.

К 30-летию стеклянной пирамиды Лувра французский художник JR создал масштабную инсталляцию, которая охватила весь двор Наполеона.

Это впечатляющая 3D-иллюзия: при наблюдении под определенным углом кажется, что пирамида поднимается из пропасти.

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Работа носит название «Тайна Великой пирамиды». Ее создавали четыре дня. К работе художник привлек четыре сотни волонтеров. На крыше Лувра установлена видеокамера, которая транслирует вид сверху на мониторы, размещенные на территории музея.

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Это не первый совместный проект художника и музея. В 2016 году JR заставил пирамиду «исчезнуть». Оптический обман удался художнику благодаря плакатам. Стороны пирамиды были обклеены фотографиями с изображением самого Музея в натуральную величину.

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JR — художник с мировым именем. Он изобрел новое направление современного искусства, сочетающее стрит-арт, плакат, фотографии и рекламу.

Пирамида Лувра стала одним из символов Парижа. Она строилась с 1985 по 1989 год по проекту знаменитого американского архитектора Бэй Юймина. После завершения строительства пирамида стала главным входом в Лувр.

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Анна Лысенко

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