Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Чем опасна передозировка витамина D
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Россиянка оставила 3-месячного ребенка одного в квартире на четыре дня
Женщина узнала о беременности во время родов
В России запретили популярный спрей от боли в горле
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Альбина Джанабаева вышла в свет в бейсболке и без макияжа
Как Алла Пугачева стала мужчиной и примерила усы
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
15Хроника Даманского конфликта
12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанский художник пишет картины, на которые нужно смотреть дважды

Работы со скрытым смыслом.

Испанец Пако Помет в своем творчестве затрагивает социальные темы, которые подает через саркастичные и сюрреалистичные сюжеты.

Зачастую он пишет монохромные полотна маслом, а затем добавляет на них яркие детали, таким образом акцентируя внимание зрителя на самом главном.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В своих последних работах Помет рассуждает над изменением климата, влиянием человека на окружающий мир, а также над отношениями между людьми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

СМИ узнали причину авиакатастрофы с совладелицей S7
«Встряска для бизнеса»: уход от налогов будут искать по-новому
Генпрокуратура потребовала изъять дворцы у экс-главы Марий Эл
Российский хоккеист сравнил жизнь в США и России
Ученые открыли быстрый и бесплатный способ снять стресс
Озвучен «приговор» Большому Барьерному рифу
Зеленский заявил, что не признает воссоединение Крыма с Россией
Спорт
СМИ: МЮ расстанется с несколькими игроками по окончании сезона Как отмечают СМИ, летом из клуба, скорее всего, уйдут защитники Маттео Дармиан и Маркос Рохо
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz Первыми с конвейера завода сойдут седаны «Мерседес» E-класса, затем на площадке наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре» На съемках модного шоу Татьяна Брухунова поэкспериментировала со своей внешностью
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото) Мамы со всех уголков страны прислали в редакцию Дети Mail.ru фотографии еды, которую им давали в роддоме (вот что называется страна контрастов — листайте галерею!). Врач-педиатр и эксперт по роддомам Татьяна Буцкая прокомментировала самые интересные фото, а также рассказала, чем на самом деле должны кормить мам.
Леди
Стриженова обеспокоила фанатов стремительным похудением Телеведущая продолжает терять вес.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь