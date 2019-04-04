Испанский художник пишет картины, на которые нужно смотреть дважды
Работы со скрытым смыслом.
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Работы со скрытым смыслом.
Испанец Пако Помет в своем творчестве затрагивает социальные темы, которые подает через саркастичные и сюрреалистичные сюжеты.
Зачастую он пишет монохромные полотна маслом, а затем добавляет на них яркие детали, таким образом акцентируя внимание зрителя на самом главном.
В своих последних работах Помет рассуждает над изменением климата, влиянием человека на окружающий мир, а также над отношениями между людьми.
Екатерина Гура