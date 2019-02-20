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19:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник создает фантастические миры, соединяя несовместимые вещи

Картинки, которые словно взяты из снов.

Австралийский художник, работающий под псевдонимом Phonsay, создает сюрреалистические произведения искусства с помощью компьютерных программ для редактирования снимков и произведений живописи.

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В своих работах он соединяет, казалось бы, несовместимые вещи, которые в реальном мире никак не могут оказаться на одном снимке. Но фантазия в сочетании со современными технологиями делает возможным все.

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