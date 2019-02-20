Художник создает фантастические миры, соединяя несовместимые вещи

Австралийский художник, работающий под псевдонимом Phonsay, создает сюрреалистические произведения искусства с помощью компьютерных программ для редактирования снимков и произведений живописи.

В своих работах он соединяет, казалось бы, несовместимые вещи, которые в реальном мире никак не могут оказаться на одном снимке. Но фантазия в сочетании со современными технологиями делает возможным все.