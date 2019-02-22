Пользователи Сети показывают открытые бассейны с видом на «суровую действительность»
И смешно, и грустно.
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И смешно, и грустно.
В начале октября в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» во ВКонтакте появилась серия ироничных фото с открытыми бассейнами с видом на Омск.
Картинки моментально разошлись по Сети, а предприимчивые пользователи стали делать свои варианты «роскошных бассейнов».
Так появились бассейны с видом на Химки, Иваново, Челябинск, Караганду, на заседание Госдумы и, конечно, на котиков.
Вот вам открытые бассейны с видом на Бишкек. Мальчики, с праздником! pic.twitter.com/yw5fRa4nn0— Ernis Temirkan (@etemirkan) 22 февраля 2019 г.
Не знаю зачем я это сделал, но вот вам бассейны на крыше с видом на заседания госдумы pic.twitter.com/hhVbeiWb5I— анатолий ноготочки? (@A_Kapustin) 8 февраля 2019 г.
Поолдфажничаем? pic.twitter.com/qwL8MtA0u7— SQ (@sqeezelemon) 9 февраля 2019 г.
Признайтесь, вы все этого хотели. Открытые бассейны с видом на Караганду: pic.twitter.com/D0NSkFFIHh— Артём Дерягин (@DerArto) 8 февраля 2019 г.
21 февраля 2019 г.
Я недавно сделал бота, который добавляет бассейны на фото и планирую его дальше развивать, буду рад новым пользователям! https://t.co/xQXzCtT4NI pic.twitter.com/1RfvNfB5EJ— Дипмиссия Уругвая (@think_not_think) 21 февраля 2019 г.
21 февраля 2019 г.
неплохо так pic.twitter.com/FzuEwyzGVe— Грищ и чудовища из овощехранилища (@TheGrishch) 21 февраля 2019 г.
Вид из окна стал значительно лучше) спасибо pic.twitter.com/2DaPvzvXzI— bulgakova (@BulgakovaN) 21 февраля 2019 г.
21 февраля 2019 г.
21 февраля 2019 г.
21 февраля 2019 г.