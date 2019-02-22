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18:04 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети показывают открытые бассейны с видом на «суровую действительность»

И смешно, и грустно.

В начале октября в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» во ВКонтакте появилась серия ироничных фото с открытыми бассейнами с видом на Омск.

Картинки моментально разошлись по Сети, а предприимчивые пользователи стали делать свои варианты «роскошных бассейнов».

Так появились бассейны с видом на Химки, Иваново, Челябинск, Караганду, на заседание Госдумы и, конечно, на котиков.

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