Художник создает волшебные миры с помощью фотошопа
Удивительные фантазии.
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Удивительные фантазии.
19-летний графический дизайнер и визуальный художник из турецкого города Мардин Мурат Акьол — настоящая звезда Instagram, и это неудивительно.
С помощью фотошопа Мурат создает удивительные изображения сказочных миров, соединяя между собой абсолютно разные вещи.
Мурат отмечает, что с помощью графических программ он может выразить себя и поделиться с окружающими своими фантазиями.
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