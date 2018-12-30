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14:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник создает волшебные миры с помощью фотошопа

Удивительные фантазии.

19-летний графический дизайнер и визуальный художник из турецкого города Мардин Мурат Акьол — настоящая звезда Instagram, и это неудивительно.

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С помощью фотошопа Мурат создает удивительные изображения сказочных миров, соединяя между собой абсолютно разные вещи.

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Мурат отмечает, что с помощью графических программ он может выразить себя и поделиться с окружающими своими фантазиями.

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