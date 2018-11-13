Фотограф создает фантазийные миры с помощью фигурок Lego
И эти снимки можно рассматривать очень долго.
И эти снимки можно рассматривать очень долго.
23-летний фотограф Бенедек Ламперт из Будапешта часто фотографирует пейзажи, но его основная страсть — сказочные миры, которые он создает с помощью фигурок Lego и подручных материалов.
Свои первые игрушечные истории, которые он называет «легографией», Бенедек начал фотографировать около двух лет назад. Это совершенно разные серии: некоторые основаны на фильмах или приключениях известных героев, некоторые связаны с праздниками или важными датами, а некоторые просто воспроизводят повседневные истории.
Над созданием одной сцены у парня уходит по несколько часов. Он не использует фотошоп, а все «спецэффекты» (дым, ветер и прочее) создает с помощью подручных материалов.
Чтобы добиться нужного эффекта Бенедек фотографирует в парках, на пляжах или других местах, в которых можно создать нужную картинку. Видео процесса съемки он также публикует в своем блоге.
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