Подписчики собрали деньги блогеру, у которого украли коллекцию Lego

20-летний французский блогер и коллекционер Lego Луис, известный под ником republicattak, поделился на YouTube эмоциональным видео. Молодой человек в слезах рассказал о том, что его квартиру ограбили.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/No9X4eQhWDI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Злоумышленники вынесли самое ценное для него — часть большой коллекции конструктора, которую он собирал 14 лет и которая обошлась ему в 16 тысяч долларов. При этом преступники пришли в его дом с определенной целью. Они не тронули ноутбук, деньги и видеокамеру, зато унесли редкие экземпляры Lego, а другие части коллекции просто уничтожили.

В ролике Луис рассказал, что закрывает свой блог, так как это теперь не имеет смысла. Он также поделился списком редких экземпляров, которые у него украли, в надежде на то, что преступники попытаются их продать и кто-то это заметит.

Однако его подписчики сдаваться не собирались. Они начали подбадривать парня: кто-то пожертвовал ему свои собственные конструкторы, кто-то написал просьбы в Lego, чтобы в компании помогли коллекционеру, а потом и вовсе решили скинуться деньгами. На краудфандинговой платформе GoFundMe пользователи соцсетей создали страницу по сбору средств на восстановление коллекции Луиса. И, вместо ожидаемой тысячи долларов, всего за пару дней собрали 18 тысяч — даже больше, чем изначально стоила его коллекция.