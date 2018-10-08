Подписчики собрали деньги блогеру, у которого украли коллекцию Lego
Мир не без добрых людей.
Мир не без добрых людей.
20-летний французский блогер и коллекционер Lego Луис, известный под ником republicattak, поделился на YouTube эмоциональным видео. Молодой человек в слезах рассказал о том, что его квартиру ограбили.
Злоумышленники вынесли самое ценное для него — часть большой коллекции конструктора, которую он собирал 14 лет и которая обошлась ему в 16 тысяч долларов. При этом преступники пришли в его дом с определенной целью. Они не тронули ноутбук, деньги и видеокамеру, зато унесли редкие экземпляры Lego, а другие части коллекции просто уничтожили.
В ролике Луис рассказал, что закрывает свой блог, так как это теперь не имеет смысла. Он также поделился списком редких экземпляров, которые у него украли, в надежде на то, что преступники попытаются их продать и
Однако его подписчики сдаваться не собирались. Они начали подбадривать парня:
Пораженный блогер опубликовал послание своим подписчикам, в котором выразил восхищение их участием и поддержкой.