В Египте нашли богатую гробницу с хорошо сохранившимися рисунками
Находку сделали в некрополе Саккара.
Находку сделали в некрополе Саккара.
Во время раскопок в некрополе Саккара команда египетских и чешских археологов обнаружила гробницу высокопоставленного египетского сановника V династии по имени Хуви.
Гробнице с мумифицированными останками около 4400 лет. Рядом с погребением находится комплекс пирамид, построенный для фараона Джедкара Исэси, который правил в 2414−2375 годах до нашей эры. Краска на стенах гробницы очень хорошо сохранилась.
Надписи в гробнице, в которых Хуви назван «единственным другом», «одним из десяти в Верхнем Египте» и «надзирателем», говорят о том, что сановник, скорее всего, был главным должностным лицом в суде фараона.
Рядом с могилой Хуви были найдены остатки известнякового саркофага, который был разграблен и разбит еще в древности.
Команда археологов также исследовала пирамиду, расположенную рядом с пирамидой Джедкара Исэси, и обнаружила, что она принадлежала королеве по имени Сетибхор. Ученые знали о существовании этой пирамиды, но только теперь установили, для кого она была построена.
Масштабы комплекса свидетельствуют о том, что Джедкара Исэси хотел выказать особое уважение своей супруге. Скорее всего, она играла важную роль в управлении государством.
Анна Лысенко
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