Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Крымские чиновники подрались на М-4 с инспекторами ДПС
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми
Бузова рекомендует: предметы интерьера с Aliexspress как у звезд
Где российские звезды покупают себе «дачи»
Подозрительное мясо попало в обед школьников в Кургане Следственный комитет по Курганской области и Роспотребнадзор проверит школу
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми
Иосиф Пригожин рассказал, что три года не общался с сыном от первого брака
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов»
9-летняя дочь Ксении Бородиной пытается получить работу на ТВ
Роналду не сыграет с «Наполи», но восстановится к «Атлетико»
Дети лимита? Почему российский футбол рождает скандалы
Лариса Гузеева вышла в свет с красавицей-дочкой
Кейт Миддлтон и принц Уильям повеселились на вечеринке в Белфасте
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
12Самые красивые пейзажные фото года
15:27 (мск), источник: Mail.ru Новости

Находка в Египте подсказала, где искать могилу Александра Македонского

Раскопки в Александрии проливают свет на возможное место упокоения царя.

В течение 14 лет греческий археолог Каллиопа Лимнеос-Папакоста принимала участие в раскопках в Александрии, надеясь отыскать новую информацию о выдающемся полководце Александре Македонском. Результаты разочаровывали ученых, экспедицию решили свернуть. Но в конце последнего дня, уже собираясь домой, археологи заметили, как в яме сместился небольшой участок почвы, открывая взгляду кусочек белого камня.

Находка оказалась не просто очередным куском мрамора, как боялась Папакоста. Это была статуя эллинистической эпохи, которая имела все отличительные черты Александра Македонского. Сейчас она хранится в Александрийском национальном музее.

Археологи возобновили раскопки. С тех пор они, углубившись в землю на 11 метров, обнаружили царский квартал Птолемеев, пишет National Geographic.

Хорошо сохранившийся культурный шар Александрии времен Македонского обнаружен впервые. Ученые надеются, что смогут найти в этом месте и гробницу знаменитого царя и полководца.
Читайте также
В Золотой Орде нашли русскую янтарную мастерскую

Как известно, Александр Македонский взошел на престол в 20 лет после гибели отца. Он подавил восстание и заново подчинил Грецию, затем начал войну с Персидской державой, подчинил Сирию, Палестину и Египет, завоевал Среднюю Азию и вторгся в Индию. Царь начал думать о мировом господстве, но во время подготовки к походу в Аравию умер в возрасте 32 лет.

Тело Александра было похоронено сначала в Мемфисе, затем останки перенесли в Александрию. Его могилу массово посещали и почитали как храм бога.

Из-за землетрясений, подтопления с моря и роста уровня грунтовых вод город постоянно перекраивался. Древние постройки либо опустились под землю, либо на их месте были сооружены новые. Могила Александра Македонского была потеряна. Чтобы найти ее, археологи организовали не менее 140 экспедиций. И это только официальные, задокументированные данные.

Если могилу царя удастся обнаружить, это будет сопоставимо с находкой гробницы Тутанхамона, говорят ученые.

Читайте также

Кремль ответил на требование США раскрыть активы Путина
Топ-биатлонист признался в обмане и добровольно понес наказание
Управделами президента объяснило закупку сигарет на 19 миллионов
Что изменится в жизни россиян с марта 2019 года
В Сочи из снега слепили викингов и установили рекорд (видео)
«Одного лыжника поймали с иглой в руке». Что происходит на ЧМ
Как выглядит крупнейший в мире винный погреб (видео)
Спорт
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам Полиция Австрии и Германии провела совместный антидопинговый рейд в Зеефельде. Будет совсем печально, если гениальный лыжник Алексей Полторанин попадет в тюрьму
Hi-Tech
Производители возвращают смартфонам кнопки На MWC 2019 дебютировало сразу несколько устройств с физическими клавиатурами.
Авто
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта С 1 марта камеры видеофиксации начнут штрафовать водителей за новое нарушение — выезд на так называемую «вафельную разметку». Насколько опасна угроза для водителей? И какие штрафы нам будут приходить?
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Ирландию.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь