Находка в Египте подсказала, где искать могилу Александра Македонского

В течение 14 лет греческий археолог Каллиопа Лимнеос-Папакоста принимала участие в раскопках в Александрии, надеясь отыскать новую информацию о выдающемся полководце Александре Македонском. Результаты разочаровывали ученых, экспедицию решили свернуть. Но в конце последнего дня, уже собираясь домой, археологи заметили, как в яме сместился небольшой участок почвы, открывая взгляду кусочек белого камня.

Находка оказалась не просто очередным куском мрамора, как боялась Папакоста. Это была статуя эллинистической эпохи, которая имела все отличительные черты Александра Македонского. Сейчас она хранится в Александрийском национальном музее.

Археологи возобновили раскопки. С тех пор они, углубившись в землю на 11 метров, обнаружили царский квартал Птолемеев, пишет National Geographic.

Хорошо сохранившийся культурный шар Александрии времен Македонского обнаружен впервые. Ученые надеются, что смогут найти в этом месте и гробницу знаменитого царя и полководца.

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Как известно, Александр Македонский взошел на престол в 20 лет после гибели отца. Он подавил восстание и заново подчинил Грецию, затем начал войну с Персидской державой, подчинил Сирию, Палестину и Египет, завоевал Среднюю Азию и вторгся в Индию. Царь начал думать о мировом господстве, но во время подготовки к походу в Аравию умер в возрасте 32 лет.

Тело Александра было похоронено сначала в Мемфисе, затем останки перенесли в Александрию. Его могилу массово посещали и почитали как храм бога.

Из-за землетрясений, подтопления с моря и роста уровня грунтовых вод город постоянно перекраивался. Древние постройки либо опустились под землю, либо на их месте были сооружены новые. Могила Александра Македонского была потеряна. Чтобы найти ее, археологи организовали не менее 140 экспедиций. И это только официальные, задокументированные данные.

Если могилу царя удастся обнаружить, это будет сопоставимо с находкой гробницы Тутанхамона, говорят ученые.