Полицейские из США устроили милую фотосессию среди цветов и покорили соцсети
Флешмоб набирает обороты.
Флешмоб набирает обороты.
Полицейские из города Грейпвайн в Техасе запустили «цветочный» флешмоб.
Стражи порядка снялись в фотосессии посреди поля голубых цветов и опубликовали снимки в соцсетях с хештегом #BacktheBLUEBonnet. Цель такой акции — показать, что полицейские, которые часто сталкиваются с предубеждениями и сопротивлением, «тоже люди».
На снимках полицейские отдыхают, едят пончики, медитируют или дурачатся. У некоторых фотографий забавные подписи: «Отлично провожу время! Возможно, арестую
«Это забавный способ показать нашему сообществу, что у нас есть чувство юмора и что за значком стоят нормальные мужчины и женщины», — сказал детектив Джори Хименес в интервью для Abilene Reporter News.
«Утираю слезы!» — пишут пользователи Сети. «Теперь я видел в этой жизни все!» — добавляют другие. «Вы лучшие. Люблю вас», — комментируют снимки жители Грейпвайна.
Анна Лысенко
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