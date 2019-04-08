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11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейские из США устроили милую фотосессию среди цветов и покорили соцсети

Флешмоб набирает обороты.

Полицейские из города Грейпвайн в Техасе запустили «цветочный» флешмоб.

Стражи порядка снялись в фотосессии посреди поля голубых цветов и опубликовали снимки в соцсетях с хештегом #BacktheBLUEBonnet. Цель такой акции — показать, что полицейские, которые часто сталкиваются с предубеждениями и сопротивлением, «тоже люди».

На снимках полицейские отдыхают, едят пончики, медитируют или дурачатся. У некоторых фотографий забавные подписи: «Отлично провожу время! Возможно, арестую кого-нибудь попозже», «Не обращайте внимания, мне просто нравится быть техасцем».

«Это забавный способ показать нашему сообществу, что у нас есть чувство юмора и что за значком стоят нормальные мужчины и женщины», — сказал детектив Джори Хименес в интервью для Abilene Reporter News.

«Утираю слезы!» — пишут пользователи Сети. «Теперь я видел в этой жизни все!» — добавляют другие. «Вы лучшие. Люблю вас», — комментируют снимки жители Грейпвайна.

Анна Лысенко

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