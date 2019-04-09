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10:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые открыли «революционный» факт о Леонардо да Винчи

Искусствоведы проанализировали один из эскизов.

Знаменитый художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи мог одинаково хорошо рисовать правой и левой рукой.

Об этом заявили исследователи из галереи Уффици во Флоренции.

Искусствоведы проанализировали эскиз художника, известный как «Пейзаж 8P». Да Винчи набросал его в возрасте 21 года. На эскизе изображен замок Монтелупо и долина реки Арно. Это места, где прошло детство художника. На обороте рисунка есть небольшой скетч и надпись.

Анализ показал, что при создании надписей и отдельных фрагментов эскиза да Винчи пользовался обеими руками, говорит директор галереи Эйке Шмидт. По словам немецкого искусствоведа, это открытие «является настоящей революцией».

Искусствовед Сесилия Фросинини рассказала СМИ, что художник родился левшой, но с юных лет его учили писать правой рукой. Этот факт был известен и ранее, но до сих пор ученые не знали, что да Винчи владел обеими руками одинаково хорошо.

Об открытии сообщили в преддверии двух юбилеев художника. 15 апреля будут отмечать 567 лет со дня рождения да Винчи, а 2 мая — 500-летие со дня смерти.

Анна Лысенко

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