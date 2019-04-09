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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

За селфи на одном из пляжей Таиланда грозит смертная казнь

Туристы и самолеты не смогли поделить пляж.

Популярный пляж Маи-Кхао-Бич на острове Пхукет в Таиланде стал предметом ожесточенного спора между аэропортом, туристами и местными жителями.

Дело в том, что он находится прямо возле взлетной полосы. Многие отдыхающие приходят сюда только для того, чтобы сделать селфи на фоне взлетающего самолета.

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На прошлой неделе руководство аэропорта анонсировало меры по закрытию части пляжа и полному запрету на фотографирование в «зоне безопасности». По их словам, это отвлекает пилотов во время самого ответственного отрезка полета и чревато катастрофой.

Наказание будет варьироваться от штрафа до смертной казни в случае злостного многократного нарушения.

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Туристам также советуют отказаться от использования на этом пляже ярких фонариков и беспилотников. Кстати, дроны стали одной из новых проблем аэропортов во всем мире. Из-за них нередко приходится отменять рейсы.

Местные жители и туристы назвали готовящийся запрет нелепым и призвали отказаться от таких суровых мер. По их словам, это значительно сократит поток туристов и ударит по местному малому бизнесу.

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Анна Лысенко

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