За селфи на одном из пляжей Таиланда грозит смертная казнь
Туристы и самолеты не смогли поделить пляж.
Туристы и самолеты не смогли поделить пляж.
Популярный пляж
Дело в том, что он находится прямо возле взлетной полосы. Многие отдыхающие приходят сюда только для того, чтобы сделать селфи на фоне взлетающего самолета.
На прошлой неделе руководство аэропорта анонсировало меры по закрытию части пляжа и полному запрету на фотографирование в «зоне безопасности». По их словам, это отвлекает пилотов во время самого ответственного отрезка полета и чревато катастрофой.
Наказание будет варьироваться от штрафа до смертной казни в случае злостного многократного нарушения.
Туристам также советуют отказаться от использования на этом пляже ярких фонариков и беспилотников. Кстати, дроны стали одной из новых проблем аэропортов во всем мире.
Местные жители и туристы назвали готовящийся запрет нелепым и призвали отказаться от таких суровых мер. По их словам, это значительно сократит поток туристов и ударит по местному малому бизнесу.
Анна Лысенко
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