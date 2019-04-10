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17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Герои «Игры престолов» помогли гвардейцам с охраной Тауэра

В Великобритании готовятся к выходу 8 сезона «Игры престолов».

Необычный сюрприз ждал туристов, наблюдавших за традиционной сменой караула у стен Лондонского Тауэра. Оркестр Колдстримской гвардии Британской армии сначала выполнял свою привычную программу: маршировал и исполнял «The Standard of St George».

Но внезапно марш сменила мелодия к сериалу «Игры престолов», а к гвардейцам присоединились братья из «Ночного дозора», которые, по сюжету сериала, охраняли Стену от белых ходоков. Они показали свое искусство владения мечом и присоединились к британским гвардейцам, встав на защиту Тауэра.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщению местных СМИ, на создание правдоподобных костюмов у участников представления ушло 10 недель, а репетиции заняли два месяца.

Екатерина Гура

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