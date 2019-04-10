Герои «Игры престолов» помогли гвардейцам с охраной Тауэра
В Великобритании готовятся к выходу 8 сезона «Игры престолов».
В Великобритании готовятся к выходу 8 сезона «Игры престолов».
Необычный сюрприз ждал туристов, наблюдавших за традиционной сменой караула у стен Лондонского Тауэра. Оркестр Колдстримской гвардии Британской армии сначала выполнял свою привычную программу: маршировал и исполнял «The Standard of St George».
Но внезапно марш сменила мелодия к сериалу «Игры престолов», а к гвардейцам присоединились братья из «Ночного дозора», которые, по сюжету сериала, охраняли Стену от белых ходоков. Они показали свое искусство владения мечом и присоединились к британским гвардейцам, встав на защиту Тауэра.
По сообщению местных СМИ, на создание правдоподобных костюмов у участников представления ушло 10 недель, а репетиции заняли два месяца.
Екатерина Гура