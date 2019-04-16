Архитектор создает сказочные «дома хоббитов» (фото)
В гармонии с природой.
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В гармонии с природой.
Мексиканский архитектор Хавьер Сеносиан прославился на весь мир, как создатель удивительных домов и целых комплексов, полностью интегрированных в окружающую среду.
Его стиль называют «органической архитектурой», поскольку дома не меняют природные пейзажи, а гармонично в них вписываются.
Снаружи строения напоминают сказочные и уютные дома хоббитов, а внутри похожи на пещеры.
Несмотря на то, что дома частично находятся под землей или искусственной насыпью, изнутри они очень просторные и светлые благодаря большим панорамным окнам и люкам в крыше.
Екатерина Гура