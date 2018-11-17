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11:03 (мск), источник: Mail Новости

Где можно отдохнуть, как настоящий хоббит (фото)

Норки-домики хоббитов из киносаг «Властелин колец» и «Хоббит» снимали на новозеландской ферме «Хоббитон», куда теперь возят туристов. Большая часть этих домиков — муляжи. Но сооружения так понравились зрителям, что по их образцу продолжают создавать отели.

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Саффолк, Англия

Совсем недавно на востоке Англии открылся «Под-Холлоу» — трехметровый домик, аренда которого за ночь обойдется в 100 футов (около 130 долларов США).

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В домике две спальни и столовая, плавно переходящая в гостиную. Внутри — деревянная мебель ручной работы. Несмотря на то, что хоббиты были далеки от цифровой эры, в «Под-Холлоу» есть телевизор и Интернет.

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Южная Дакота, США

Американские горы Блэк-Хилс в штате Южная Дакота привлекают многих туристов. Они являлись святыней для индейских племён лакота и шайеннов, а также местом добычи золота. Здесь ежегодно проходит летнее собрание мотоциклистов всего мира — Мотоциклетное ралли в Стурджисе.

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В Блэк-Хиллс путешественники могут остановиться как в традиционных отелях и коттеджах, так и в жилище хоббитов. У него одна особенность: дом построен на дереве. Ночь в таком номере обойдется в 639 долларов.

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Кемпинг в Нидерландах

Кемпинги на севере Нидерландов — места, куда приезжают, чтобы посмотреть местные заповедники. Резерваты славятся песчаными дюнами, которые защищают внутренние области от моря и смягчают климат региона. В долинах между дюнами встречаются озёра, на которых обитает огромное количество птиц.

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В «Хоббит-Хаусе» могут разместиться двое взрослых и двое детей. В нем есть небольшая кухня со всем необходимым, телевизор и Интернет.

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Baan Suan Noi, Таиланд

В городе Бан Лат Буа Као в Таиланде находится курорт Baan Suan Noi, выполненный в хоббитском стиле.

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Норки хоббитов здесь окружены пальмами и другими тропическими растениями, а некоторые разместились около прудов с кувшинками.

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Вайтомо, Новая Зеландия

В поселке Вайтомо на новозеландском Северном острове можно остановиться в мотеле Woodlyn Park. Не так давно он получил престижную международную награду за инновации. Здесь несколько домиков на выбор — в форме самолета, корабля или же норы хоббитов.

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