Где можно отдохнуть, как настоящий хоббит (фото)

Саффолк, Англия
Совсем недавно на востоке Англии открылся «Под-Холлоу» — трехметровый домик, аренда которого за ночь обойдется в 100 футов (около 130 долларов США).
В домике две спальни и столовая, плавно переходящая в гостиную. Внутри — деревянная мебель ручной работы. Несмотря на то, что хоббиты были далеки от цифровой эры, в «Под-Холлоу» есть телевизор и Интернет.
Южная Дакота, США
Американские горы
В
Кемпинг в Нидерландах
Кемпинги на севере Нидерландов — места, куда приезжают, чтобы посмотреть местные заповедники. Резерваты славятся песчаными дюнами, которые защищают внутренние области от моря и смягчают климат региона. В долинах между дюнами встречаются озёра, на которых обитает огромное количество птиц.
В «Хоббит-Хаусе» могут разместиться двое взрослых и двое детей. В нем есть небольшая кухня со всем необходимым, телевизор и Интернет.
Baan Suan Noi, Таиланд
В городе Бан Лат Буа Као в Таиланде находится курорт Baan Suan Noi, выполненный в хоббитском стиле.
Норки хоббитов здесь окружены пальмами и другими тропическими растениями, а некоторые разместились около прудов с кувшинками.
Вайтомо, Новая Зеландия
В поселке Вайтомо на новозеландском Северном острове можно остановиться в мотеле Woodlyn Park. Не так давно он получил престижную международную награду за инновации. Здесь несколько домиков на выбор — в форме самолета, корабля или же норы хоббитов.
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