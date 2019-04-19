Doesn't seem so amateur now! https://t.co/GZ3p1xmCTy— Metro (@MetroUK) 19 апреля 2019 г.
Группа энтузиастов нашла клад с золотыми монетами XIV века
Находка оценивается почти в 200 тысяч долларов.
Находка оценивается почти в 200 тысяч долларов.
Группа
Эндрю Винтер, братья Тобиас и Матеуш Новак и Дариуш Фиялковский нашли самый настоящий древний клад. Сначала они обнаружили 12 богато украшенных серебряных монет, а в течение следующих дней смогли отыскать еще больше реликвий.
Всего британцы нашли более 550 редких золотых и серебряных монет, датируемых XIV веком.
Считается, что серебряные монеты относятся ко временам правления Эдуарда I и Эдуарда II (1272 — 1327 годы) и представляют собой редкую смесь чеканки Линкольна, Бирмингема, Ирландии и Шотландии.
Золотые монеты относятся к периоду царствования Эдуарда III (с 1327 по 1377 годы). Предполагается, что клад был спрятан в поле рядом с Хамблденом более 600 лет назад.
Большинство найденных монет будут стоить от 25 до 60 долларов за штуку, а более редкие — около 650 долларов. Цена за одну золотую монету, по предварительной оценке, может достигать 13 тысяч долларов.
Сейчас клад хранится в музее Бакингемшира, а после экспертизы он будет продан на аукционе.
Екатерина Гура