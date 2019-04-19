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16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Группа энтузиастов нашла клад с золотыми монетами XIV века

Находка оценивается почти в 200 тысяч долларов.

Группа кладоискателей-любителей наткнулась на удивительную находку неподалеку от города Хамблден в британском графстве Бакингемшир.

Эндрю Винтер, братья Тобиас и Матеуш Новак и Дариуш Фиялковский нашли самый настоящий древний клад. Сначала они обнаружили 12 богато украшенных серебряных монет, а в течение следующих дней смогли отыскать еще больше реликвий.

Всего британцы нашли более 550 редких золотых и серебряных монет, датируемых XIV веком.

Находка, получившая название Hambleden Hoard, является самой большой коллекцией золота и серебра, найденной в Великобритании за последние десять лет.

Считается, что серебряные монеты относятся ко временам правления Эдуарда I и Эдуарда II (1272 — 1327 годы) и представляют собой редкую смесь чеканки Линкольна, Бирмингема, Ирландии и Шотландии.

Золотые монеты относятся к периоду царствования Эдуарда III (с 1327 по 1377 годы). Предполагается, что клад был спрятан в поле рядом с Хамблденом более 600 лет назад.

Большинство найденных монет будут стоить от 25 до 60 долларов за штуку, а более редкие — около 650 долларов. Цена за одну золотую монету, по предварительной оценке, может достигать 13 тысяч долларов.

Сейчас клад хранится в музее Бакингемшира, а после экспертизы он будет продан на аукционе.

Екатерина Гура

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