Pics: Cemetery dating back to 18th Dynasty unearthed https://t.co/6fBEYLrRbI #NewKingdom #Egypt #archaeology pic.twitter.com/fZEZGleTgJ— Debborah Donnelly (@DebbyDonnelly) 13 декабря 2018 г.
Египетский бум: за год археологи сделали массу открытий
Пытаясь вдохнуть новую жизнь в туристическую отрасль, правительство Египта активно инвестирует в археологические раскопки, ведь именно древние гробницы, загадки пирамид и сокровища фараонов привлекают в эту страну больше всего путешественников. Как показало время, ставка сделана правильно — за последний год в Египте было сделано невероятное количество важных открытий. Вот некоторые из них.