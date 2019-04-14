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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Египетский бум: за год археологи сделали массу открытий

Пытаясь вдохнуть новую жизнь в туристическую отрасль, правительство Египта активно инвестирует в археологические раскопки, ведь именно древние гробницы, загадки пирамид и сокровища фараонов привлекают в эту страну больше всего путешественников. Как показало время, ставка сделана правильно — за последний год в Египте было сделано невероятное количество важных открытий. Вот некоторые из них.

Гигантское кладбище времен Тутанхамона

в Гебель-эс-Сисила на юге страны археологи нашли огромный погребально-храмовый комплекс времен 18 династии, на которую приходится пик могущества древнего Египта. Здесь были захоронены как минимум три поколения людей, которые жили при Тутанхамоне и его предках. Пока обнаружено не меньше 50 захоронений, но раскопки продолжаются.

Гробница с 55 статуями

Нетронутую гробницу возрастом 4400 лет нашли в Египте в археологическом комплексе Саккара возле Каира. Ее построили для высокопоставленного жреца по имени Вати времен фараона Нефериркары, царствовавшего в середине 3 тысячелетия до нашей эры. В гробнице обнаружили 55 статуй, многие из них сохранили свой первоначальный цвет.

Подсказка, где искать могилу Александра Македонского

Во время раскопок в Александрии археологи неожиданно наткнулись на ранее неизвестный царский квартал времен Птолемеев. Культурный шар хорошо сохранился. Ученые надеются, что смогут найти в этом месте и гробницу знаменитого полководца. Тело Александра было похоронено сначала в Мемфисе, затем останки перенесли в Александрию. Его могилу массово посещали и почитали как храм бога.

Гробница с 50 мумиями

Во время раскопок в районе Туна эль-Габаль в провинции Минья археологи обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий. Тела находились в четырех погребальных камерах. Некоторые мумии были завернуты в ткань, другие — уложены в саркофаги. Захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта (305−330 гг. до н.э.).

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Сфинкс с головой барана

Ученые из Университета Лунда (Швеция) обнаружили в каменоломне Гебель-эль-Силсила на берегу Нила криосфинкса — статую с телом льва и головой барана. Археологи считают, что ее делали для Аменхотепа III, но так и не закончили.

Статуя Рамзеса II

В египетской провинции Сохаг археологи нашли сильно поврежденную статую Рамзеса ІІ, который был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Он правил приблизительно в 1279—1213 годах до нашей эры. Статую восстановили из 70 фрагментов и торжественно представили публике.

Мумии кошек

Десятки кошачьих мумий и редкая коллекция мумифицированных жуков-скарабеев были обнаружены в семи гробницах к югу от Каира. Некоторым из находок больше 6 тысяч лет.

Главная тайна египетских пирамид

Ученые до сих пор спорят, как были построены столь огромные сооружения, как пирамиды в Египте. Осенью 2018 года археологи обнаружили обломки 4500-летней рампы, с помощью которой могла быть построена пирамида Хеопса. Предполагается, что конструкцию использовали для перемещения массивных камней по склону с использованием веревок и полозьев.

Анна Лысенко

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