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09:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте нашли большую статую Рамзеса II (фото)

Он был одним из величайших фараонов Древнего Египта.

Археологи восстановили из 70 фрагментов статую Рамзеса II, найденную в египетской провинции Сохаг.

Рамсес II из XIX династии был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Он правил приблизительно в 1279—1213 годах до нашей эры. В Египте и Нубии найдено немало его памятников различной степени сохранности.

Рядом, в городе Ахмим на восточном берегу Нила, была обнаружена гробница, которой 2 тысячи лет. В ней археологи нашли около 50 мумифицированных мышей, соколов, мумию женщины 35−50 лет и мальчика 12−14 лет.

Считается, что гробница принадлежала высокопоставленному сановнику Туту и его супруге. Она состоит из центрального вестибюля и крипты с двумя каменными саркофагами.

Открытие было сделано еще в октябре прошлого года, когда власти обнаружили черных археологов, незаконно копающих в этих местах.

Министерство по делам древностей обнародовало данные о находке только сейчас, надеясь привлечь туристов в провинцию Сохаг.

Анна Лысенко

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