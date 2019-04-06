В Египте нашли большую статую Рамзеса II (фото)
Он был одним из величайших фараонов Древнего Египта.
Он был одним из величайших фараонов Древнего Египта.
Археологи восстановили из 70 фрагментов статую Рамзеса II, найденную в египетской провинции Сохаг.
Рамсес II из XIX династии был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Он правил приблизительно в 1279—1213 годах до нашей эры. В Египте и Нубии найдено немало его памятников различной степени сохранности.
Рядом, в городе Ахмим на восточном берегу Нила, была обнаружена гробница, которой 2 тысячи лет. В ней археологи нашли около 50 мумифицированных мышей, соколов, мумию женщины 35−50 лет и мальчика 12−14 лет.
Считается, что гробница принадлежала высокопоставленному сановнику Туту и его супруге. Она состоит из центрального вестибюля и крипты с двумя каменными саркофагами.
Открытие было сделано еще в октябре прошлого года, когда власти обнаружили черных археологов, незаконно копающих в этих местах.
Министерство по делам древностей обнародовало данные о находке только сейчас, надеясь привлечь туристов в провинцию Сохаг.
Анна Лысенко
Читайте также