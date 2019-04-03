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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, почему неандертальцы были каннибалами

Исследователи воссоздали картину климатических изменений в Европе.

Изменение климата привело к тому, что неандертальцы стали каннибалами, утверждают исследователи из Франции.

Их выводы будут опубликованы в апрельском Journal of Archaeological Science.

Первые свидетельства того, что этот древний вид людей практиковал каннибализм, были найдены в 1999 году в пещере Мула-Герси на юге Франции. Археологи обнаружили останки шести неандертальцев со следами от режущих инструментов и переломов. Позже такие же доказательства были найдены в бельгийской пещере Гойе. Кости резали и ломали так, словно хотели добраться до костного мозга.

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Другая группа исследователей проанализировала отложения Мула-Герси на глубине 8 метров, разделив их на 19 слоев, связанных с тремя климатическими сдвигами. Это позволило воссоздать картину климатических изменений, произошедших в Европе 120−130 тысяч лет назад.

Ученые обнаружили, что климат в этом регионе был даже теплее, чем сегодня. А переход от холодного к теплому климату произошел очень быстро — возможно, в течение всего нескольких поколений, говорит Эммануэль Дескло, научный сотрудник Университета Ниццы — Софии Антиполис.

Когда животные, населявшие эту зону, исчезли из-за изменения климата, неандертальцы стали есть то, что могли — а именно, своих соседей, предполагают исследователи.

Каннибализм, напоминают ученые, практиковался представителями человеческого рода от раннего палеолита до бронзового века и позже. Поэтому поедание своих собратьев неандертальцами не следует воспринимать как нечто особенное. Это было обусловлено необходимостью экстренной адаптации к критическим условиям.

Анна Лысенко

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