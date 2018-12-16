В Египте обнаружили гробницу с 55 статуями

Нетронутую гробницу возрастом 4400 лет нашли в Египте в археологическом комплексе Саккара возле Каира, сообщил министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани.

Усыпальницу построили для «божественного инспектора» — высокопоставленного жреца по имени Вати времен фараона Нефериркары, царствовавшего в середине 3 тысячелетия до нашей эры. Она сохранилась исключительно хорошо, отметил министр.

Длина гробницы — 10 м, ширина и высота — 3 метра. В ней обнаружили 55 статуй, многие из них сохранили свой первоначальный цвет. Под гробницей сделаны пять скрытых углублений, в одном из которых может находиться и саркофаг Вати.

Гробница имеет два уровня с 24 статуями на верхнем уровне и 31 статуей на нижнем. Большинство статуй изображает людей в натуральную величину или божеств. Некоторые достигают в высоту 1 м. В иероглифах, обнаруженных в гробнице, часто упоминаются мать и жена жреца.

В гробнице также сохранились многочисленные цветные рисунки, посвященные приготовлению пищи и питья, строительству и другой работе.

17 декабря археологи приступят к раскопкам скрытых ниш. Они надеются найти саркофаг Вати и похороненные с ним артефакты.