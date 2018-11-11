В Египте нашли десятки кошачьих мумий (фото)
Они были похоронены в гробницах к югу от Каира.
Они были похоронены в гробницах к югу от Каира.
Десятки кошачьих мумий и редкая коллекция мумифицированных
Открытие было сделано египетскими археологами во время раскопок, начатых в апреле, рассказал министр древностей Халед
Одна из гробниц остается закрытой. Она датируется Пятой династией и необычна, потому что фасад и дверь не повреждены, то есть ее содержание все еще может быть нетронутым. Эксперты планируют приступить к исследованию захоронения в ближайшие недели.
Мумии скарабеев были найдены внутри прямоугольного известнякового саркофага со сводчатой крышкой, украшенной тремя рисунками скарабеев черного цвета. Еще одна коллекция жуков была обнаружена внутри меньшего саркофага.
Мумии скарабеев — уникальные находки, они встречаются очень редко, рассказали ученые.
Среди кошачьих мумий были обнаружены 100 деревянных позолоченных статуй кошек и одна статуя в бронзе. Они посвящены кошачьей богине Баст.
Кошки занимали особое место в Древнем Египте, их мумифицировали как религиозные жертвы.
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