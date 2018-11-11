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09:48 (мск), источник: Mail Новости

В Египте нашли десятки кошачьих мумий (фото)

Они были похоронены в гробницах к югу от Каира.

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Десятки кошачьих мумий и редкая коллекция мумифицированных жуков-скарабеев были обнаружены в семи гробницах к югу от Каира. Некоторым из находок больше 6 тысяч лет.

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Открытие было сделано египетскими археологами во время раскопок, начатых в апреле, рассказал министр древностей Халед эль-Энани. Три гробницы из семи были использованы для кошек.

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Одна из гробниц остается закрытой. Она датируется Пятой династией и необычна, потому что фасад и дверь не повреждены, то есть ее содержание все еще может быть нетронутым. Эксперты планируют приступить к исследованию захоронения в ближайшие недели.

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Мумии скарабеев были найдены внутри прямоугольного известнякового саркофага со сводчатой ​​крышкой, украшенной тремя рисунками скарабеев черного цвета. Еще одна коллекция жуков была обнаружена внутри меньшего саркофага.

Мумии скарабеев — уникальные находки, они встречаются очень редко, рассказали ученые.

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Среди кошачьих мумий были обнаружены 100 деревянных позолоченных статуй кошек и одна статуя в бронзе. Они посвящены кошачьей богине Баст.

Кошки занимали особое место в Древнем Египте, их мумифицировали как религиозные жертвы.

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