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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фанаты «Игры престолов» создали съедобные шедевры в виде главных героев сериала (видео)

Торт в виде головы Дейнерис и Король Ночи из арбуза.

14 апреля стартовал последний восьмой сезон популярного сериала «Игра престолов». Среди поклонников фантастической саги есть множество творческих людей, которых сериал вдохновил на создание шедевров.

В апреле в Сети приобрело популярность видео, снятое скульптором Кэтрин Дей и кондитером Дженн Купер. Они создали многослойный торт в виде бюста Дейнерис Таргариен (героиня Эмилии Кларк).

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«Мать драконов» из черного шоколада, шоколадных коржей, сливочного крема и кокосовой глазури получилась впечатляющей. Причем настолько, что конец ролика, где Дейнерис начинают разрезать, выглядит, как фильм ужасов.

Еще один поклонник сериала решил увековечить не самого приятного персонажа — Короля Ночи.

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30-летний итальянский скульптор Валериано Фатика вырезал точную копию снежного мертвеца из арбуза. И от сходства с оригиналом по коже проходит мороз.

Екатерина Гура

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