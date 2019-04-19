Фанаты «Игры престолов» создали съедобные шедевры в виде главных героев сериала (видео)
Торт в виде головы Дейнерис и Король Ночи из арбуза.
Торт в виде головы Дейнерис и Король Ночи из арбуза.
14 апреля стартовал последний восьмой сезон популярного сериала «Игра престолов». Среди поклонников фантастической саги есть множество творческих людей, которых сериал вдохновил на создание шедевров.
В апреле в Сети приобрело популярность видео, снятое скульптором Кэтрин Дей и кондитером Дженн Купер. Они создали многослойный торт в виде бюста Дейнерис Таргариен (героиня Эмилии Кларк).
«Мать драконов» из черного шоколада, шоколадных коржей, сливочного крема и кокосовой глазури получилась впечатляющей. Причем настолько, что конец ролика, где Дейнерис начинают разрезать, выглядит, как фильм ужасов.
Еще один поклонник сериала решил увековечить не самого приятного персонажа — Короля Ночи.
30-летний итальянский скульптор Валериано Фатика вырезал точную копию снежного мертвеца из арбуза. И от сходства с оригиналом по коже проходит мороз.
Екатерина Гура