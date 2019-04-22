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10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

На австралийский остров сбросят тонны крысиного яда

Спорный план расколол местное сообщество.

Тонны крысиного яда будут сброшены на небольшой вулканический остров Лорд-Хау в Тасмановом море, чтобы уничтожить около 360 тысяч крыс.

Лорд-Хау известен уникальной природой, в частности, местами гнездования колоний морских птиц. Черные крысы, которые были завезены на остров около 100 лет назад, в последние годы наводнили Лорд-Хау. Они привели к исчезновению по меньшей мере пяти видов птиц и 13 видов беспозвоночных.

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Крысы продолжают представлять угрозу для 13 видов птиц, двух видов рептилий и 51 вида растений. На каждого жителя острова приходится не менее тысячи опасных грызунов.

Федеральные экологические и медицинские организации уже одобрили план травли крыс, разработанный властями. Но местные жители обеспокоены тем, как это отразится на их здоровье.

Планируется, что с острова эвакуируют часть скота и домашних животных. Лорд-Хау посещают около 16 тысяч туристов в год. Им посоветуют не есть местную рыбу. Кроме того, жителям и гостям острова запретят посещать леса.

Обеспокоенные островитяне накрывают крыши домов брезентом, чтобы приманка с крысиным ядом не отравила резервуары с водой.

Решение властей раскололо местных жителей на два лагеря. Одни радуются радикальным мерам, другие предупреждают, что яд приведет к несчастным случаям. Австралийские СМИ сообщают о нескольких стычках и драках между островитянами.

Анна Лысенко

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