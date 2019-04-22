На австралийский остров сбросят тонны крысиного яда
Спорный план расколол местное сообщество.
Спорный план расколол местное сообщество.
Тонны крысиного яда будут сброшены на небольшой вулканический остров
Крысы продолжают представлять угрозу для 13 видов птиц, двух видов рептилий и 51 вида растений. На каждого жителя острова приходится не менее тысячи опасных грызунов.
Федеральные экологические и медицинские организации уже одобрили план травли крыс, разработанный властями. Но местные жители обеспокоены тем, как это отразится на их здоровье.
Планируется, что с острова эвакуируют часть скота и домашних животных.
Обеспокоенные островитяне накрывают крыши домов брезентом, чтобы приманка с крысиным ядом не отравила резервуары с водой.
Решение властей раскололо местных жителей на два лагеря. Одни радуются радикальным мерам, другие предупреждают, что яд приведет к несчастным случаям. Австралийские СМИ сообщают о нескольких стычках и драках между островитянами.
Анна Лысенко
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