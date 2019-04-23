Верующие в Индии устроили огненную «битву» (видео)
Это ежегодный апрельский ритуал.
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Это ежегодный апрельский ритуал.
Настоящая огненная «битва» развернулась в храмовом городе Катил недалеко от Мангалуру.
Мужчины забросали друг друга горящими факелами из пальмовых листьев. Так участники древнего ежегодного ритуала Агни Кели пытаются умилостивить индуистскую богиню Дургу.
Огненный поединок длится не дольше 15 минут. Каждый из участников может совершить не больше пяти бросков.
Неподалёку от «поля битвы» дежурят врачи. Тех, у кого загорится одежда, тут же поливают водой.
Храмовый комплекс Шри Дурга Парамешвари, посвященный супруге бога Шивы, посещают тысячи верующих ежедневно. Это одна из крупнейших святынь Индии.
Анна Лысенко
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