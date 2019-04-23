Экстремалы показали в воздухе «смертельный» трюк с бананом (видео)
Ролик сняли с первой попытки.
Ролик сняли с первой попытки.
Любители экстремального спорта Даниэль Оссио и Пар Сафстрем продемонстрировали впечатляющий трюк на огромной высоте над рыбацким поселком Алвор в Португалии.
Летящий в вингсьюте Сафстрем передал другу банан прямо в воздухе. Даниэль выбрался из кабины биплана,
«Я проголодался и должен был съесть банан», — шутит Даниэль. По его словам, друзья во время трюка все время смеялись.
«Нам удалось сделать это с первой попытки», — уже без шуток добавляет он. По словам экстремала, они были не против сделать дубли, но испортившаяся погода заставила их приостановить попытки.
У обоих спортсменов — много часов налета и огромный опыт прыжков с парашютом.
Анна Лысенко
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