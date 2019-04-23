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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экстремалы показали в воздухе «смертельный» трюк с бананом (видео)

Ролик сняли с первой попытки.

Любители экстремального спорта Даниэль Оссио и Пар Сафстрем продемонстрировали впечатляющий трюк на огромной высоте над рыбацким поселком Алвор в Португалии.

Летящий в вингсьюте Сафстрем передал другу банан прямо в воздухе. Даниэль выбрался из кабины биплана, какое-то время повисел, держась за колесо, а затем подобрался к другу поближе. Пар подлетел вплотную к самолету и передал Оссио «ланч».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я проголодался и должен был съесть банан», — шутит Даниэль. По его словам, друзья во время трюка все время смеялись.

«Нам удалось сделать это с первой попытки», — уже без шуток добавляет он. По словам экстремала, они были не против сделать дубли, но испортившаяся погода заставила их приостановить попытки.

У обоих спортсменов — много часов налета и огромный опыт прыжков с парашютом.

Анна Лысенко

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