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18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел кричащий диспенсер для бумажных полотенец

Люди посочувствовали этой машине.

В Twitter стало популярным видео, снятое в одном из общественных туалетов США. Его опубликовал актер озвучивания из Лос-Анджелеса, пишущий под ником Innuendo-Fueled Nerd Reference Pun.

Мужчина рассказал, что он испугался не на шутку, когда решил воспользоваться бумажными полотенцами. А всему виной странный звук, похожий на человеческий крик, который издавал диспенсер.

Этот звук настолько поразил мужчину, что он записал происходящее на видео и опубликовал в соцсети.

Подписчики в комментариях не остались безучастными. Многие из них пожалели диспенсер с полотенцами, отметив, что с ним стоит обращаться бережно.

Прекрати, ты убиваешь его!
Ты делаешь ему больно.
Почему он запрограммирован ощущать боль?
Я бы тоже кричал, если бы незнакомый человек тянул меня за язык.
А вот, кстати, как разговаривает дверь.

Екатерина Гура

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