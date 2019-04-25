Американец нашел кричащий диспенсер для бумажных полотенец

В Twitter стало популярным видео, снятое в одном из общественных туалетов США. Его опубликовал актер озвучивания из Лос-Анджелеса, пишущий под ником Innuendo-Fueled Nerd Reference Pun.
Мужчина рассказал, что он испугался не на шутку, когда решил воспользоваться бумажными полотенцами. А всему виной странный звук, похожий на человеческий крик, который издавал диспенсер.
Этот звук настолько поразил мужчину, что он записал происходящее на видео и опубликовал в соцсети.
Подписчики в комментариях не остались безучастными. Многие из них пожалели диспенсер с полотенцами, отметив, что с ним стоит обращаться бережно.