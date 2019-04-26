13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Давай после майских»: в Сети появился новый мем
Вот и настало время для этой прекрасной отговорки.
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Вот и настало время для этой прекрасной отговорки.
Майские праздники, как и новогодние, в России любят и очень ждут. Конечно, все дело в количестве выходных дней.
До праздников россияне стараются успеть закончить дела, а все незаконченное смело переносят на неопределенное время, обозначенное фразой «после майских». Эта отговорка стала такой популярной, что не могла не попасть в мемы.
"давай после майских" сказала бухгалтерия и не заплатила зарплату— Татьяныч (@kogorta_13) April 25, 2019
-Дорогой, поменяй памперс малышу.— Балет ТВ ГДР (@refhjytfcvjuf) April 26, 2019
-Давай после майских...
-Ваши документы, пожалуйста.... А техосмотр где??— Макс (@mksm84) April 26, 2019
-Давайте уже после майских
- Я принят на работу?— artyom (@ne_artemon) April 26, 2019
- Давай уже после майских
— привет, давай там после майских уже— сказочный олег (@oleg__lego) April 25, 2019
— что после майских? всмысле? ты же мне сам позвонил
— все, некогда. после майских. пока
- я хочу услышать от тебя 3 главных слова...— Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) April 22, 2019
- давай после майских
Учёные обнаружили портал в другую Вселенную pic.twitter.com/zsv8dyD64H— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) April 23, 2019
Люблю 2 времени года:— индушка с ерундушкой (@Evgenia_Moore) April 22, 2019
Когда откладываешь все дела на "после майских"
И когда откладываешь все дела до "после новогодних"
Пришел, увидел, отложил на "давайте после майских"— Pavel Onischenko (@OnischenkoPavel) April 17, 2019
Кстати, рост популярности фразы «Давайте после майских» в этом году начался заблаговременно, примерно с
Напомним, что в этом году в России будут целых девять выходных дней. Между которыми будет всего три рабочих дня.
Екатерина Гура