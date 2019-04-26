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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Давай после майских»: в Сети появился новый мем

Вот и настало время для этой прекрасной отговорки.

Источник: armennano-9097212

Майские праздники, как и новогодние, в России любят и очень ждут. Конечно, все дело в количестве выходных дней.

До праздников россияне стараются успеть закончить дела, а все незаконченное смело переносят на неопределенное время, обозначенное фразой «после майских». Эта отговорка стала такой популярной, что не могла не попасть в мемы.

Кстати, рост популярности фразы «Давайте после майских» в этом году начался заблаговременно, примерно с 13—14 апреля.

Напомним, что в этом году в России будут целых девять выходных дней. Между которыми будет всего три рабочих дня.

Екатерина Гура

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