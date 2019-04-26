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15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нигерийский фермер выращивает овощи без земли (видео)

Вместо почвы он использует увлажненный воздух.

Фермер Самсон Огболе из нигерийского штата Огун создал необычную для этих мест ферму. На ней он выращивает овощи и фрукты по специальному методу под названием «аэропоника» (без использования почвы).

Корешки растений прячутся в специальных ящиках, а все необходимые питательные вещества они получают из увлажненного воздуха.

Во время загрузки произошла ошибка.

На оборудование для своей фермы Огболе потратил около 180 тысяч долларов, но затраты быстро окупились.

Дело в том, что на такой ферме урожай созревает быстрее, чем на обычной, а объем его получается больше. Вдобавок для выращивания растений методом аэропоники требуется меньше человеческих ресурсов.

К тому же, это настоящая находка для Нигерии, страдающей от нехватки плодотворной почвы и воды.

Екатерина Гура

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