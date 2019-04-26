15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нигерийский фермер выращивает овощи без земли (видео)
Вместо почвы он использует увлажненный воздух.
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Вместо почвы он использует увлажненный воздух.
Фермер Самсон Огболе из нигерийского штата Огун создал необычную для этих мест ферму. На ней он выращивает овощи и фрукты по специальному методу под названием «аэропоника» (без использования почвы).
Корешки растений прячутся в специальных ящиках, а все необходимые питательные вещества они получают из увлажненного воздуха.
На оборудование для своей фермы Огболе потратил около 180 тысяч долларов, но затраты быстро окупились.
Дело в том, что на такой ферме урожай созревает быстрее, чем на обычной, а объем его получается больше. Вдобавок для выращивания растений методом аэропоники требуется меньше человеческих ресурсов.
К тому же, это настоящая находка для Нигерии, страдающей от нехватки плодотворной почвы и воды.
Екатерина Гура