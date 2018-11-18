Где растет помидор с оранжевыми шипами (фото)
«Знакомство» с таким овощем заканчивается бедой.
«Знакомство» с таким овощем заканчивается бедой.
Самый «неприветливый» помидор в мире вырастает до 2 метров, а его стебли и листья покрыты огромными шипами, в которых содержится яд. Это растение носит название поркупинский томат, или Solanum pyracanthos.
Поркупинский томат — кустарник из семейства пасленовых. Он близкий родственник картофеля, баклажанов и самых обычных помидоров. Встречается колючий помидор на Мадагаскаре и других островах Индийского океана. Иногда его выращивают как декоративное растение в теплицах.
Solanum pyracanthos — очень жизнестойкое растение. Оно переживает и засуху, и холод. Поэтому от него практически невозможно избавиться. Особенно не стоит бороться с сорняком вручную. Яд, который содержится в его оранжевых шипах, сильнее яда беладонны. Справиться с чудищем может далеко не каждый гербицид.
Плоды поркупинского томата похожи на небольшие помидоры. Они яркие и аппетитные, благодаря чему приманивают животных. Как и шипы, они ядовиды. «Знакомство» с таким овощем заканчивается бедой и для животного, и для человека.
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