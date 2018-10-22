Как выглядит остров с самой уникальной природой на Земле (фото)
Такой флоры и фауны больше нет нигде в мире.
Такой флоры и фауны больше нет нигде в мире.
В Индийском океане в 350 километрах от Аравийского полуострова находится единственный в своем роде архипелаг Сокотра, который входит в состав Республики Йемен.
Архипелаг состоит их четырех остров, три из которых обитаемы. Самый большой из них — остров Сокотра, площадью в 3625 квадратных километра, шириной и длиной в 43 и 134 километра соотвественно.
Но главная особенность этого места в том, что
На острове растут 825 видов растений, 37% из которых не встречаются больше нигде в мире. То же касается и животного мира — 27 видов сухопутных рептилий можно увидеть только на этом архипелаге.
Символом Сокотры является удивительное дерево Драцена
В некоторых местах острова ландшафт напоминает доисторический: кажется, будто сейчас
К сожалению, в результате хозяйственной деятельности человека, рельеф, флора и фауна уникального острова постепенно меняется. В 2008 году архипелаг Сокотра был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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