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17:32 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит остров с самой уникальной природой на Земле (фото)

Такой флоры и фауны больше нет нигде в мире.

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В Индийском океане в 350 километрах от Аравийского полуострова находится единственный в своем роде архипелаг Сокотра, который входит в состав Республики Йемен.

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Архипелаг состоит их четырех остров, три из которых обитаемы. Самый большой из них — остров Сокотра, площадью в 3625 квадратных километра, шириной и длиной в 43 и 134 километра соотвественно.

Но главная особенность этого места в том, что из-за длительной изолированности от внешнего мира на Сокотре сформировалась уникальная природа.

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На острове растут 825 видов растений, 37% из которых не встречаются больше нигде в мире. То же касается и животного мира — 27 видов сухопутных рептилий можно увидеть только на этом архипелаге.

Символом Сокотры является удивительное дерево Драцена киноварно-красная. Она напоминает гигантский гриб, а ее крона может достигать 10 метров в диаметре. Еще одно уникальное растение острова — «бутылочное дерево» или Адениум тучный. Его часто можно встретить на фотографиях туристов, которые, несмотря на все сложности, все-таки добираются до острова.

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В некоторых местах острова ландшафт напоминает доисторический: кажется, будто сейчас из-за деревьев покажется огромный динозавр. Но это не так. На острове есть несколько деревень, а местные жители вовсю пользуются моторными лодками и современной техникой.

К сожалению, в результате хозяйственной деятельности человека, рельеф, флора и фауна уникального острова постепенно меняется. В 2008 году архипелаг Сокотра был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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