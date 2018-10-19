Как выглядит самая живописная деревня Европы (фото)
Практически музей под открытым небом.
Практически музей под открытым небом.
Абсолютно уникальная альпийская деревня под названием Обераммергау находится на берегу реки Аммер в 90 километрах от Мюнхена. Это живописное место известно далеко за пределами Германии, что неудивительно.
Практически все дома в Обераммергау можно считать настоящим произведением искусства — фасады зданий расписаны фресками в стиле люфтмалерай. Каждый дом тут уникален.
Деревня в Альпах была основана еще древними кельтами, а после того, как здесь проложили дорогу между Римом и Аугсбургом, она стала процветающим местом, куда съезжались различные мастера и ремесленники.
В 18 веке живший и работавший в Обераммергау художник Франц Сераф Цвинк начал расписывать фасады домов религиозными и светскими сюжетами. Именно он и стал автором оригинального баварского стиля люфтмалерай.
До сих пор в деревне сохранились фрески, которые Цвинк расписывал лично.
Читайте также: