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17:50 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит самая живописная деревня Европы (фото)

Практически музей под открытым небом.

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Абсолютно уникальная альпийская деревня под названием Обераммергау находится на берегу реки Аммер в 90 километрах от Мюнхена. Это живописное место известно далеко за пределами Германии, что неудивительно.

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Практически все дома в Обераммергау можно считать настоящим произведением искусства — фасады зданий расписаны фресками в стиле люфтмалерай. Каждый дом тут уникален.

Деревня в Альпах была основана еще древними кельтами, а после того, как здесь проложили дорогу между Римом и Аугсбургом, она стала процветающим местом, куда съезжались различные мастера и ремесленники.

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В 18 веке живший и работавший в Обераммергау художник Франц Сераф Цвинк начал расписывать фасады домов религиозными и светскими сюжетами. Именно он и стал автором оригинального баварского стиля люфтмалерай.

До сих пор в деревне сохранились фрески, которые Цвинк расписывал лично.

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