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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США на аукционе продадут казуара-убийцу

Прессу на торги не пустят.

27 апреля в США на аукционе попытаются продать казуара, который стал причиной смерти своего 75-летнего владельца Марвина Хайоса.

Хайос умер 2 недели назад после нападения птицы. Он был владельцем около сотни экзотических животных, которых держал в своем поместье во Флориде.

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Как пишет The New York Times, принять участие в аукционе может каждый, кроме прессы. За попытку записать видео посетителя выдворят с торгов, а запись будет стерта, предупредили организаторы. Как предположило издание, такая секретность связана с нежеланием семьи Хайоса привлекать дополнительное внимание к несчастному случаю.

Тело погибшего было найдено между двумя загонами с казуарами. По предположению следователей, Марвин отправился проверить в гнезде яйца казуара и стал жертвой самки, которая бросилась на их защиту.

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Казуары — крупные нелетающие птицы родом из лесов Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Взрослые особи достигают 1,5−1,8 метров в высоту и весят 50−60 кг.

Анна Лысенко

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