17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США на аукционе продадут казуара-убийцу
Прессу на торги не пустят.
27 апреля в США на аукционе попытаются продать казуара, который стал причиной смерти своего 75-летнего владельца Марвина Хайоса.
Хайос умер 2 недели назад после нападения птицы. Он был владельцем около сотни экзотических животных, которых держал в своем поместье во Флориде.
Как пишет The New York Times, принять участие в аукционе может каждый, кроме прессы. За попытку записать видео посетителя выдворят с торгов, а запись будет стерта, предупредили организаторы. Как предположило издание, такая секретность связана с нежеланием семьи Хайоса привлекать дополнительное внимание к несчастному случаю.
Тело погибшего было найдено между двумя загонами с казуарами. По предположению следователей, Марвин отправился проверить в гнезде яйца казуара и стал жертвой самки, которая бросилась на их защиту.
Казуары — крупные нелетающие птицы родом из лесов Новой Гвинеи и
Анна Лысенко
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